Fórum dos Governadores: Carta de Macapá contempla reivindicação de Suely Campos sobre demora da obra de Tucuruí

Uma obra que há mais de cinco anos não sai do papel. O Linhão de Tucuruí foi alvo de protesto da governadora Suely Campos nesta sexta-feira, 27, durante o 13º Fórum de Governadores da Amazônia Legal, em Macapá-AP. O encontro foi finalizado com a assinatura da Carta de Macapá, que apresenta os principais problemas enfrentados pelos Estados que compõe a região.

O texto final que será enviado ao Palácio do Planalto contemplou o protesto feito pela governadora. Suely cobrou maior vontade política do Governo Federal em resolver o grave problema energético que Roraima enfrenta nos últimos anos.

“O Fórum é um espaço democrático consolidado muito importante onde buscamos soluções para os problemas que enfrentamos na Amazônia. Temos cobrado permanentemente uma atenção especial do Governo Federal e não poderia ser diferente com o problema energético. Vamos continuar trabalhando pela conclusão do Linhão de Tucuruí, que representa a nossa independência e desenvolvimento”, destacou Suely.

Além de depender da energia produzida pela Venezuela, por meio do Linhão de Guri, parte da energia consumida em Roraima vem de termelétricas, que utilizam óleo diesel como combustível e, por isso, possuem alto custo de produção, além de irem totalmente na contramão da política ambiental de energia limpa.

No encontro os governadores decidiram que vão a Brasília, em data a ser ainda definida, entregar pessoalmente a Carta de Macapá ao presidente Michel Temer.

Segurança

Durante o encontro foram discutidos diversos temas ligados à saúde, educação e meio ambiente. Mas pela primeira vez foi a segurança pública que dominou os debates. E não poderia ser diferente diante da grave crise enfrentada no sistema penitenciário por vários Estados da região.

Entre os principais desafios na área os governadores concentraram pedidos para construção de um presídio federal de segurança máxima em cada Estado, cadeias específicas para membros de facções e apoio da União para uma operação de 90 dias nas fronteiras.

“Todo o Brasil tem que se unir com o Governo Federal para combater isso. O que nós vivenciamos chegou ao cume da dificuldade. Nosso sistema prisional não tem investimento e temos superpopulação”, ressaltou Suely Campos.

Os governadores reafirmaram a necessidade de descentralização de recursos para financiamento da segurança pública e ações do Governo Federal nas fronteiras para coibir o tráfico de drogas e armas, além de apoio para o sistema carcerário brasileiro e a necessidade de firmar acordos bilaterais para ações policiais das divisas dos Estados.

Consórcio

O Fórum dos Governadores também foi marcado pela criação do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento da Amazônia Legal. De natureza jurídica e de direito público, a atuação do consórcio abrangerá todos os Estados participantes. A intenção é aprovar leis estaduais até o início do segundo semestre e a expectativa é de que até o fim do ano o consórcio seja implantado, para melhorar e facilitar o desenvolvimento de projetos importantes para a Amazônia.