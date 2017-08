Fórum de representantes empresariais participam de Sessão Especial na Câmara

O Fórum das Federações Representativas de Classes Empresariais de Roraima, composto pela Federação das Indústrias do Estado de Roraima (Fier), Federação de Agricultura e Pecuária do Estado de Roraima (Faer), Federação das Associações Comerciais e Industriais do Estado de Roraima (Facir), Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Roraima (Fecomercio) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/RR), irão participar na manhã dessa quarta-feira, 23, às 9h30, de uma Sessão Especial na Câmara Municipal de Boa Vista.

Durante a sessão os representantes das entidades irão fazer uma apresentação dos resultados da atuação de cada Federação ou casa do Sistema S, junto ao público empresarial e a sociedade roraimense.

O Fórum das Federações visa tornar as ações de defesa de interesses mais eficientes junto aos empresários e trabalhadores da indústria, comércio, serviços e agricultura, unindo forças para promover resultados em escala e gerar um impacto maior com ações institucionais em prol do setor produtivo.

Após a abertura que será realizada pelo presidente da Câmara Municipal de Boa Vista, o presidente da FIER, empresário Rivaldo Neves se pronunciará em nome do Fórum e em seguida serão realizadas as apresentações do trabalho das entidades na seguinte ordem: Sistema FIER, Sistema Fecomercio, Sistema Faerr, Facir e Sebrae.

Todas as apresentações deverão ocupar, no máximo, 1 hora e 30 minutos e a expectativa é de que todos os vereadores estejam presentes, para que possam conhecer mais detalhadamente a abrangência e o impacto da atuação destas entidades para o Estado de Roraima.