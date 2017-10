Fórum de Governadores: Roraima apresenta propostas para integração e divulgação dos potenciais turísticos da Amazônia

Assuntos relacionados à segurança, turismo, meio ambiente e comunicação estão em pauta durante o 16º Fórum de Governadores da Amazônia Legal em Rio Branco, Acre. É a primeira vez que a capital acreana sedia o encontro iniciado nesta quinta-feira, 26, e que segue durante o dia com o debate de propostas que buscam fortalecer o desenvolvimento dos nove Estados que compõe o bloco amazônico: Acre, Amazonas, Pará Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Maranhão e Mato-Grosso.

A governadora Suely Campos estará presente no Fórum. Das Câmaras de Discussão, participam o presidente da Femarh (Fundação Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos), Gilberto Uemura, a secretária adjunta da Secom (Secretaria Estadual de Comunicação Social), Lóide Gomes, e o diretor do Detur (Departamento de Turismo), Ricardo Peixoto.

As discussões são divididas em cinco Câmaras Temáticas com explanações de dados apresentados pelos gestores sobre a realidade de cada Estado e propostas a serem executadas de forma integrada. Ao final do encontro será finalizada a Carta de Rio Branco, assinada pelos governadores dos Estados da Amazônia Legal que posteriormente será encaminhada ao Palácio do Planalto.

Além de serem tratados assuntos específicos nas câmaras, outro ponto será sobre o Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal e a realização do “Dia da Amazônia” durante a Conferência das Partes (COP 23), que ocorrerá em novembro deste ano, na Alemanha.

De acordo com Ricardo Peixoto, um dos pontos apresentados em relação ao desenvolvimento do turismo é a oferta de vôos regulares regionais como forma de integrar os Estados da Amazônia, e para que surjam novas empresas que ofereçam serviços alternativos aos passageiros.

“A malha viária na região Norte é muito limitada, o que dificulta a expansão do turismo na Amazônia. Outro ponto a se discutir será sobre o novo plano e marketing da Amazônia para divulgar os atrativos da região. Só para termos uma ideia, no primeiro semestre deste ano cerca de 20 mil turistas visitaram o Monte Roraima de acordo com o controle do Departamento do Turismo, um fluxo alto que movimenta o setor hoteleiro em pelo menos 80%. A ideia é que possamos definir esse novo plano de mídia para divulgação não só no Brasil, mas também em outros países”, destacou Peixoto.

Já na Câmara Temática do Meio Ambiente serão abordada as Atualizações do GCF (Força Tarefa dos Governadores pelo Clima e Florestas) e principais resultados da reunião anual em Balikpapan, na Indonésia, ocorrida em Setembro deste ano, além da programação do Dia da Amazônia (COP 23), eventos no Espaço Brasil e elaboração das mensagens para a Carta da Amazônia em Bonn, Alemanha, previsto para o mês de novembro.

Seguindo a programação, na sexta-feira, 27, ocorrerá o Encontro dos Governadores do Brasil pela Segurança Pública e Controle das Fronteiras – Narcotáfico, uma Emergência Nacional, que irá discutir junto às autoridades a necessidade da criação do Plano Nacional de Segurança Pública e uma Força-Tarefa de combate aos crimes transfronteiriços e proteção da soberania do país.

Ádria Santos