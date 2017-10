Fórum de Governadores: Câmara Técnica pedirá mais voos para a Região Norte

A escassez de voos na região norte será pauta da reunião entre membros da Câmara Temática de Turismo e representantes de companhias aéreas que atuam no Brasil. A novidade foi anunciada durante o Fórum de Governadores da Amazônia Legal nesta quinta-feira, 26, em Rio Branco.

Esse foi um dos assuntos debatidos entre representantes dos nove estados que compõem a Amazônia Legal, tendo em vista que a malha aérea na região norte é limitada, o que afeta principalmente Roraima, impedindo a expansão do turismo na região.

Ficou definido para o próximo dia 29 um encontro no Centro de Convenções de Manaus, em que será tratada a melhor forma de atender aos passageiros sem transtornos.

“Quem mora na Amazônia sofre com a dificuldade de conseguir chegar em outro Estado próximo ou qualquer outro destino. São longas conexões, pouca oferta de voos. Entramos em consenso e propomos nos reunir com os demais membros da Câmara Temática de Turismo e governadores interessados. Vamos discutir como queremos a operação de voos na Amazonia e ainda também ficou definido que toda discussão envolvendo os estados deverão ser discutidos no bloco amazônico”, destacou o diretor do Departamento de Turismo, Ricardo Peixoto.

Com o foco na Conferência do Clima da ONU (COP23), que ocorrerá nos próximo mês, na Alemanha, foram definidos detalhes do novo modelo de divulgação de produtos amazônicos que serão levados para a Conferência.

Fórum Nacional de Secrtários de Turismo

A atuação de Roraima na defesa de fortalecimento do Turismo foi destaque durante o encontro. Os membros da Câmara Técnica elegeram o diretor de Departamento de Turismo, Ricardo Peixoto, a ocupar o cargo de vice-presidente do Fórum Nacional de Secretários de Turismo.

“É o reconhecimento que Roraima tem atuado e tem a capacidade de se articular para resolução de problemas que e potencializar o turismo do Estado. É a participação de forma efetiva com o apoio da governadora Suely Campos e destacar mais ainda o turismo de Roraima”, comemorou.

Ádria Santos