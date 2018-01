Forças de Segurança procuram foragidos em todo o Estado

As ações desencadeadas pelas equipes da Dicap (Divisão de Inteligência e Captura), Polícia Militar, Polícia Civil e da Sesp (Secretaria Estadual de Segurança Pública) resultaram na captura de 16 presos que conseguiram escapar da Pamc (Penitenciária Agrícola de Monte Cristo) na madrugada de sexta-feira, 19.

Foram recapturados até o momento: Fernando Góes Pereira, Felipe France Fidelis Lemos, Eliércio da Silva Peixoto, Fábio Martins da Silva, Mayke Roberto de Souza da Silva, Nilton José Abraão, Getúlio Pinho Tomis, Marcelo Magalhães da Silva, Waldenilton Pereira Joaquim, Francisco da Silva Kaitan, Lívio Mendonça Tupinambá, Ronaldo de Souza Penha, Carlos Rabelo Pinheiro, Adriano Pereira dos Santos, Rayan Silva Araújo e Natanael Souza Silva. As equipes continuam as buscas e em breve mais foragidos serão localizados.

Além disso, foram presas quatro pessoas acusadas de auxiliarem na fuga dos detentos.

Interior

A PMRR (Polícia Militar de Roraima) desencadeou operações na capital e no interior na busca dos foragidos e no reforço do policiamento ostensivo. Os municípios de Caracaraí, Alto Alegre, Rorainópolis (na divisa com o Amazonas) e Pacaraima (na fronteira com a Venezuela) tiveram operações de busca pelos foragidos.

Denúncia

A população pode ajudar na recaptura dos foragidos, denunciando através dos telefones 190 (Polícia Militar), 08002780130 ou 99139-9529 (WhatsApp) (Dicap). A identidade será mantida no mais absoluto sigilo.