Foragido da Justiça é identificado após abordagem do Grupo Tático de Trânsito

Em uma ação ostensiva de rotina, agentes do Grupo Tático de Trânsito (GTT) abordaram na manhã desta sexta-feira, 24, no bairro Pintolândia, um homem que estava em visível estado de embriaguez. Após se recusar a fazer o teste do etilômetro, ele teve de ser conduzido a uma delegacia policial, onde lá foi constatado que se tratava de um foragido da Justiça.

O homem se encontrava na avenida Nazaré Filgueiras, ao lado de uma motocicleta Honda Biz, placa NAT-7150, que estava caída ao chão. Os agentes então os recomendaram a fazer o teste do “bafômetro”, porém como ele se recusava e também não apresentava nenhum documento de identificação, uma guarnição da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) foi acionada.

Os guardas municipais conduziram o homem até a Delegacia de Acidentes de Trânsito (Dat), onde através de pesquisas, os policiais identificaram que ali se tratava de um foragido, com mandado de prisão expedido pela Vara de Entorpecentes e Organização Criminosa, pelo crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33, caput, e art. 40, VI da Lei n 11.343/06.

Segundo o chefe de Fiscalização da Superintendência Municipal de Trânsito, Ney Brito, situações como esta são comuns em abordagens do GTT, onde autores de crimes são identificados. E para esse tipo de abordagem é necessário preparo, conhecimento e contar com o apoio de outros organismos de segurança pública.

“Quando nos deparamos com esse tipo de incidente, em que o condutor está alterado por conta de embriaguez alcoólica ou por uso de entorpecentes, é preciso ter um preparo mais específico, para a segurança do próprio agente de trânsito. Por isso é importante o apoio de órgãos, como a Guarda Municipal, para que a abordagem ocorra na maior segurança possível. Todos os agentes e guardas civis estão de parabéns por muito contribuírem assim com a sociedade”.

Fábio Cavalcante