Flavio Monteiro vai disputar a 5ª etapa da Copa Brasil de Maratona Aquática

O atleta Flávio Monteiro, do Sinpol (Sindicato dos Policiais Civis do ex-Território de Roraima), viaja nesta sexta-feira, 6, para Maceio-AL, onde disputará a 5ª etapa da Copa Brasil de Maratonas Aquáticas, no próximo domingo, 8,na Praia de Pajuçara. O percurso de 5,0Km terá o formato retangular, com duas voltas de 2,5Km.

O atleta, que venceu na etapa de Brasília em setembro e assumiu a liderança na categoria de 25 a 29 anos, sagrou-se Bicampeão da COPA BRASIL 2014 e 2016 , na categoria 20 a 24 anos, Bicampeão Geral dos Jogos de Verão da Prefeitura de Boa Vista (2015 e 2016), além de vencer a tradicional prova Almirante Tamandaré da Travessia do Rio Negro de 8,5Km em dezembro 2016.

Flávio é integrante do Projeto Bolsa Atleta da Prefeitura de Boa Vista/Fetec, e patrocinado pela Cultura Inglesa, Ecopark, Kumon, Academia Z&K e Academia New Gym.

Gilvan Costa