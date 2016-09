Flamarion Portela assume mandato de deputado na Assembleia

O engenheiro Flamarion Portela tomou posse na tarde desta segunda-feira, 12, como deputado estadual na vaga deixada pelo ex-deputado Chicão da Silveira (PP), que assumiu a presidência do Departamento Estadual de Trânsito (Detran). Essa é quarta legislatura de Portela como deputado. Ele também já foi governador do Estado de Roraima.

Portela foi empossado pelo presidente da Assembleia Legislativa, Jalser Renier, numa solenidade simples na Sala da Presidência, com a presença de vários parlamentares. Ele é filiado ao PTC e ficou como primeiro suplente na coligação Roraima Livre (PV/PDT/PTC) nas eleições de 2014, com 2.240 votos, o equivalente a 0.88%.

“A pedido do próprio Flamarion, esse ato será simples, por conta da situação que passa o país e o Estado de Roraima. Esperamos que sua contribuição seja eficaz, pois com a sua experiência, pois já foi governador do Estado, sabe a dificuldade que passa o estado brasileiro e a que vivemos atualmente em nosso Estado”, disse Jalser Renier, ao ressaltar que essa eficácia é importante para manter uma boa relação entre os contrários.

Portela, durante o discurso de posse, disse que dará a contribuição dele para fazer um bom trabalho na Casa. “Sempre luto pelo Poder Legislativo numa deferência muito grande. Acho esse o mais bonito dos poderes. Ele tem três nobres missões no meu entender. Uma delas é fiscalizar, que é a principal; a segunda e primordial é legislar e a terceira é representar o conjunto total da sociedade”, disse.

Ele pretende, logo de início, desarquivar um dos projetos dele que foi aprovado, mas vetado pelo Executivo à época. O projeto é um incentivo de redução do valor do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para os motoristas que são educados no trânsito.

“O condutor exemplar que não comete delito no trânsito durante o ano, quando fosse pagar o IPVA, teria uma bonificação para que esse exemplo positivo fosse copiado pelo irmão, primo, vizinho. Eu botei uma bonificação de 30%, mas poderia ser 20%. Quer dizer, nos nivelarmos pelo bom, e não somente se preocupar em punir, extrair o dinheiro do bolso do povo. Retornar para o povo aquilo que é bom. Eu gosto desse projeto e devo reapresentá-lo aqui, porque é meritório copiar o que é bom”, disse.

Os deputados Brito Bezerra (PP), Mecias de Jesus (PRB) e Chicão da Silveira deram as boas-vindas e desejaram sucesso à Flamarion Portela. “Já tivemos mais de uma legislatura juntos e o deputado é de uma competência invejável, de uma responsabilidade que em muito a somar com o Poder Legislativo em busca de melhores condições para o Estado de Roraima. Tenho a certeza absoluta que estou sendo bem substituído”, disse Silveira.

Marilena Freitas