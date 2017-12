Flamarion Poetela se emociona ao se despedir do Parlamento

O deputado Flamarion Portela (PDT) usou a tribuna na manhã desta quarta-feira, 13, para se despedir do parlamento, vaga que pertence ao deputado licenciado Oleno Matos. Emocionado, Flamarion agradeceu aos servidores da Casa, aos pares, à população e, por fim, ao deputado Oleno Matos por ter lhe dado a oportunidade de mais uma vez mostrar seu trabalho no Poder Legislativo.

Durante a despedida, Flamarion agradeceu nominalmente a cada parlamentar, os quais retribuíram com muito carinho. Ele aproveitou o momento para anunciar que não disputará cargo público eletivo nas eleições de 2018. “Quero agradecer a forma respeitosa com que fui tratado no parlamento em substituição ao deputado Oleno. Tomei a decisão em 2017 que em 2018 não vou disputar o voto”, anunciou.

Os colegas do parlamento elogiaram o profissionalismo de Flamarion e agradeceram a oportunidade de desfrutar da companhia amiga e respeitosa, inclusive com aqueles com quem tinha divergências políticas. Dos novos aos mais experientes, todos foram uníssonos nas homenagens. Mas foram os deputados Mecias de Jesus (PRB) e Aurelina Medeiros (PODE) que fizeram Flamarion Portela se emocionar publicamente.

“Me junto aos demais colegas e fico feliz de ser citado no seu pronunciamento. E o senhor sabe da minha consideração estima pessoal que tenho por vossa pessoa. Com toda clareza da minha alma digo-lhe que vossa excelência faz muita falta no legislativo. Uma pessoa preparada, organizada, decidida, se impõe e se recolhe na hora certa em qualquer situação nesta Casa. Atua como bombeiro na grande maioria das vezes e se manifesta com sabedoria. Iniciei minha vida pública com você, que junto com o ex-governador Neudo Campos me deram a oportunidade para estar aqui e isso sempre ficarei devendo e tendo gratidão por vocês. A sua vida pública tem um legado em vida a ser seguido em Roraima. O Jhonatan, meu filho, se inspira em você. Parabéns! Sei que sua decisão é pessoal, mas a vida pública não é só nossa e Roraima precisa de você”, disse Mecias de Jesus.

Emocionada, a deputada Aurelina Medeiros fez uma homenagem breve. “Nem queria falar, mas não falo aqui do deputado, mas de um amigo de muitos anos. Tantos passaram pela vida da gente, mas não marcaram como você marcou pela sua competência e maneira de ser. Poucos, talvez, vão sentir a sua falta como eu vou sentir. Você é um amigo que me aconselha e mostra caminhos. Vou sentir muito a sua falta. Obrigada!”, afirmou.

Entre os mais novos, a homenagem do deputado Jorge Everton (PMDB) fez uma retrospectiva da trajetória do parlamentar. “Conheci o Flamarion quando cheguei aqui para fazer o concurso público. O homem que teve a coragem de fazer um concurso para efetivar e institucionalizar o Estado. Você pagou um preço muito alto, porque é muito mais fácil enganar as pessoas do que encarar a verdade de um Estado que precisa de desenvolvimento e estabilidade. No parlamento, durante a CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) do sistema prisional, mesmo estando ao lado do governo teve um bom senso, a hombridade e a coragem de nos acompanhar neste processo. Como teu colega e você sabe do meu carinho especial, digo que o parlamento hoje perde um grande parlamentar e, acima de tudo, um homem de visão. Mas você não tem como ser tirado da história. Tenha certeza que meus netos vão saber do homem de coragem que você foi ao fazer um concurso público e dar para vários jovens a oportunidade de vencer na vida sem apadrinhamento. Meu muito obrigado e que Deus ilumine a sua caminhada”, destacou Everton.

Marilena Freitas