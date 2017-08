Fiocruz-RJ apresenta resultado parcial da pesquisa sobre Rotavírus em Roraima

O Hospital da Criança Santo Antônio (HCSA), é a unidade hospitalar onde está sendo desenvolvida a primeira pesquisa Rotavírus do grupo A, Norovírus e a suscetibilidade genética. Nesta quarta-feira, 2, foram apresentados os primeiros resultados da pesquisa para profissionais do hospital.

O trabalho é resultado da tese de doutorado do médico e professor assistente do curso de medicina e pesquisador do Núcleo ObservaRR, da Universidade Federal de Roraima -UFRR, Alberto Ignacio Olivares Olivares. A pesquisa está sendo desenvolvida em parceria com a UFRR e Fiocruz de Manguinhos, Rio de Janeiro, e inclui pacientes do HCSA.

Os primeiros resultados apontaram a prevalência de 3,3% de rotavírus e 35% de norovírus. Isso significa que a vacina circulante contra o rotavírus está sendo eficaz, porém foi detectada uma porcentagem maior do norovirus, o tipo de vírus que pode ser transmitido através da ingestão de alimentos ou bebidas contaminados pelo vírus da diarreia.

“A ideia principal do trabalho é fornecer dados epidemiológicos de detecção de rotavírus e norovírus em Roraima e no segundo momento relacionar infecções gastroentericas causadas por esses dois vírus, com suscetibilidade genética”, destaca a professora, doutora Marcia Terezinha Baroni de Moraes Souza, PhD-tecnologista Sênior em Saúde Pública do Laboratório de Virologia Comparada e Ambiental do Instituto Oswaldo Cruz.

Segundo a tecnologista, após um ano de coleta e amostras, de fezes e salivas, observadas nos ensaios do laboratório foi detectado que a incidência de rotavírus diminuiu. De 60 amostras, somente 3% delas foram positivas para rotavírus do grupo A. “Este é um primeiro dado que corrobora com dados já encontrados em todas as regiões do Brasil, e que mostra a eficiência da vacina”.

Já em relação ao norovírus a incidência foi maior. De 60 amostras, 35% foram positivos. Segundo a tecnologista, esse resultado corrobora com dados realizados em outras pesquisas, que uma vez que o rotavírus teve uma diminuição, o segundo agente etiológico ocupa o lugar, ou seja, os norovírus.

Em relação à suscetibilidade da pesquisa, os dados são inéditos e se referem aos marcadores genéticos de suscetibilidade, é exclusivo da população da região norte. Os dados vão contemplar a tese de doutorado do médico pesquisador. O médico pesquisador destaca que trabalha há mais de 23 anos em Roraima e sempre observou que a diarréia é um problema de saúde pública.

“Hoje não registramos tanta mortalidade quanto antes, mas a preocupação é que temos muita morbilidade, ou seja, muita hospitalização por diarréia e isso acarreta custos que são altos, com medicamentos, profissionais e leitos hospitalares. Hoje o rotavírus está controlado por conta da vacina, mas ainda enfrentamos a situação da diarréia por causa do norovírus, para o qual ainda não existe vacina, mas que precisa ser controlado” destaca Alberto Ignacio Olivares Olivares.

Segundo o médico a intenção da pesquisa é identificar a situação e orientar o poder público, contribuindo com novas políticas de saúde públicas mais adequadas para controlar a diarréia, diminuindo os custos de internação além de destacar a importância da vacina.

Os primeiros resultados do trabalho serão divulgados em uma revista cientifica internacional. A conclusão deve sair daqui a dois anos.

Rotavírus

É um gênero de vírus, principal causador da diarréia grave em lactantes e crianças jovens e é um dos diversos vírus que causam infecções comuns chamadas de gastroenterites.

Jamile Carvalho