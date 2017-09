Final do 1º Torneio de Tênis de Mesa movimenta Projeto Crescer

Promover a interação, incentivar a prática de esporte e ainda garantir uma competição saudável. Foi com esse objetivo que a Oficina de Cultura e Lazer do Projeto Crescer organizou o 1º Torneio de Tênis de Mesa. As competições tiveram início no dia 22 e a final ocorreu nesta sexta-feira, 29, movimentando o núcleo Calungá.

“A intenção é despertar nos integrantes a vontade de querer praticar algum esporte. Então pensamos no torneio do tênis de mesa. Assim foi possível que os integrantes de todas as oficinas pudessem participar, promovendo a interação, a integração, exercitando não somente o corpo, mas também a mente. Agora já estamos articulando a próxima competição que será o campeonato de vôlei”, garantiu a instrutora, Lilia Chaves.

No total, 48 participantes das oficinas de trânsito, serralheria, convivência, compostagem, artesanato e marcenaria do núcleo Calungá disputaram o título de campeão. Quem levou a melhor foi o integrante da oficina de serralheria, Elielton Rodrigues, que venceu a final, disputando com o integrante da oficina de marcenaria Eder Oliveira.

Os dois competidores foram premiados com troféu e medalha e o vencedor ainda ganhou uma bola de futebol, doada pela Oficina de Cultura e Lazer. O troféu de 1º lugar foi confeccionado pela Oficina de Marcenaria e Artesanato. “Fiquei feliz com o resultado. Sempre jogava no projeto e fui adquirindo conhecimento, mas contei com um pouco de sorte também”, contou Elielton.

Shirléia Rios