Fier promove o Encontro da Indústria Roraimense com Candidatos à Prefeitura de Boa Vista

A Fier (Federação das Indústrias do Estado de Roraima) realiza nos dias 20 e 21 de setembro, a partir das 14h, em seu auditório, o Encontro da Indústria Roraimense com candidatos à Prefeitura de Boa Vista. O evento contará com a presença dos presidentes dos sindicatos e conselhos temáticos da Fier, conselheiros e dirigentes do Sistema Indústria e empresários industriais.

O objetivo é oportunizar aos candidatos à prefeitura de Boa Vista no pleito de 2016, a inserção das propostas do segmento industrial em seus planos de governo, bem como promover a troca de informações e o esclarecimento de dúvidas desta categoria econômica.

De acordo com a coordenação técnica da FIER, o evento não é um debate e sim um momento para serem apresentadas as propostas única e exclusivamente. Cada candidato terá o seu momento com os empresários no seu horário específico, conforme definido em sorteio, realizado no dia 14 de setembro.

Durante o Encontro o candidato poderá responder aos questionamentos dos representantes da indústria, subsidiando-se de informações que lhes permitam inserir em seus planos de governo, propostas consistentes para o fortalecimento das empresas de beneficiamento, transformação e construção, tendo como base, os referenciais expostos na Carta da Indústria.

No documento, a Fier reuniu um resumo das prioridades elencadas pelo segmento industrial roraimense, para que contribuam para a criação de um ambiente político, econômico e social favorável ao desenvolvimento das suas atividades produtivas. Espera-se que o candidato considere as demandas apresentadas e as incluam no planejamento das suas ações de governo no caso da sua vitória, e que as tornem ações concretas em prol do fortalecimento da economia local.

Os candidatos Teresa Surita (PMDB), Kalil Coelho (PV), Márcio Junquira (PROS), Alex Ladislau (PRP) e Jeferson Alves (PDT), farão a apresentação de suas propostas, respectivamente, no dia 20, das 14h às 19h. Já os candidatos Roberto Ramos (PT), Luis Oca (PSOL); Abel Galinha (DEM) e Sandro Baré (PP) apresentarão no dia 21, das 14h às 18h.