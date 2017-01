Fier promove bate-papo sobre Contribuição Sindical

A Federação das Indústrias do Estado de Roraima (Fier) irá promover nesta sexta-feira, 13, a partir das 19h, em seu auditório, uma conversa informal sobre a Contribuição Sindical, com empresários, lideranças sindicais, sindicatos patronais e Ministério do Trabalho e Emprego/RR.

O objetivo é explicar como se dá o processo da Contribuição Sindical; esclarecer eventuais dúvidas dos Dirigentes Sindicais; alinhar o processo com os Sindicatos; explicar qual o papel de cada Instituição envolvida no processo; elucidar os impactos das empresas optantes pelo Simples Nacional.

O evento acontecerá em dois momentos, um com a explanação do MTE-RR sobre o que diz a Consolidação das Leis Trabalhistas a respeito da Contribuição Sindical. No segundo momento, o consultor contábil da FIER, Maclison Leandro Chagas, fará uma apresentação sobre o atual cenário de contribuintes e o impacto do Simples Nacional no processo, bem como, quais os benefícios do pagamento da contribuição sindical para os sindicatos.

Os interessados em participar do bate-papo podem procurar o Centro de Promoção ao Associativismo – CPAS/FIER, no prédio da instituição. Mais informações por meio do telefone 4009-5354.