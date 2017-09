Fier: Mecias ressalta esforço dos pioneiros e atuais dirigentes

O deputado estadual Mecias de Jesus, enalteceu nesta quinta-feira, 28, o esforço e dedicação dos integrantes da Federação das Indústrias do Estado de Roraima (Fier), em defesa de Roraima. Ele parabenizou a instituição pelos 26 anos de criação completados no mês de abril e pelo muito tem feito pelo desenvolvimento do Estado.

E enfatizou que a 4ª edição da Feira da Indústria de Roraima que acontece no Garden Shopping, sintetiza todo o esforço dos pioneiros e atuais dirigentes da FIER, atualmente presidida pelo engenheiro Rivaldo Neves, que juntamente com os colaboradores, fazem da instituição uma das mais renomadas do estado.

“Os Sindicatos Industriais que representam essas empresas nos segmentos Madeireiro, Construção de estradas e terraplenagem, Construção civil, Panificação e alimentos, Confecção e alfaiataria, Reparação de veículos, Gráfico, Artesanato e mineração, contam com a FIER para defender os interesses das indústrias que representam e alavancam o desenvolvimento de Roraima”, afirma.

Sistema

Sustentada nas diretrizes: Modernização Sindical e Fortalecimento Empresarial, o Sistema Indústria é composto pela Federação das Indústrias do Estado de Roraima – FIER, Serviço Social da Indústria – SESI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI e Instituto Euvaldo Lodi – IEL.

Dentre as varias ações realizadas, o Sistema fomenta o comércio exterior no Estado de Roraima por meio da prestação de serviços aos que desejam atuar junto ao mercado internacional. Além de desenvolver ações de coleta e difusão de informações, propostas e tecnologias do setor empresarial, o Sistema qualifica, profissionaliza, atualiza conhecimentos, promove educação, saúde, esporte, lazer e responsabilidade social aos trabalhadores e empresários do setor industrial.