Fier inicia o processo de recolhimento da Contribuição Sindical Exercício 2017

A Federação das Indústrias do Estado de Roraima (Fier) está emitindo as Guias para o pagamento das Contribuições Sindicais previstas na legislação brasileira. Empresários do segmento industrial têm até dia 31 de janeiro de 2017 para efetuar o pagamento da Guia. Caso a empresa precise fazer alguma alteração no capital social, poderá procurar a FIER, no endereço Av. Benjamin Constant, nº 876 – Centro.

A campanha da Contribuição Sindical 2017 iniciou neste mês de dezembro de 2016 e seguirá até o mês de janeiro de 2017 e tem como público-alvo empresas do segmento industrial não optantes pelo Simples Nacional.

A Contribuição Sindical é uma obrigação devida por todas as empresas que integram uma categoria econômica, em favor da entidade sindical representativa, conforme estabelecido nos artigos 578 e 579 da CLT, com exceção das empresas que são optantes pelo Simples Nacional, que são isentas desta obrigação.

Para mais informações as empresas devem entrar em contato com o Centro de Promoção do Associativismo Sindical – CPAS da FIER, por meio do telefone 4009-5354.