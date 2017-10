Fier entrega prêmio de Redação e Artigo Científico 2017 nesta terça-feira

A Federação das Indústrias do Estado de Roraima (Fier), irá realizar a solenidade de premiação da 5ª edição do Prêmio Fier de Redação e Artigo Científico, nessa terça-feira, dia 17 de outubro, às 19h, no auditório do Instituto Euvaldo Lodi (IEL-RR), localizado na Av. Capitão Júlio Bezerra, 363 – Centro.

O Prêmio tem o objetivo de incentivar a pesquisa e a produção de redações e artigos científicos, os quais permitam uma melhor compreensão por parte da sociedade, acerca dos fatores que afetam a competitividade da produção industrial em Roraima e a sua relação com o desenvolvimento local.

Neste ano a temática foi sobre as questões do lixo e reciclagem, cuja proposta é Contribuir para o entendimento de que o processo de reciclagem é muito importante para o meio ambiente, pois reduz a acumulação progressiva de lixo nos aterros e lixões.

O Prêmio também visa estimular estudos acadêmicos que apresentem perspectivas para novas formas de planejar e implantar alternativas para o gerenciamento de resíduos sólidos como: limpeza urbana, logística reversa, triagem e reciclagem, recuperação de resíduos, desenvolvimento de novas aplicações para materiais reciclados, aproveitamento energético, transporte, além de estruturas administrativas para planejamento e controle.

Desde que foi instituído em 2013, já foram registradas as inscrições de 287 trabalhos de instituições públicas e privadas, do 6º. Ano até a pós-graduação. Só na edição de 2017 participam 31 escolas, faculdades e universidades, com 85 trabalhos assim distribuídos:

42 redações na Categoria I (alunos do 6º. Ao 9º. Ano) – Tema: “Nem tudo precisa ir para a lixeira. Quais atitudes, práticas ou técnicas que podem ser adotadas em casa e na escola para reaproveitar os resíduos domiciliares (vegetais, alimentos, papel, vidro e plástico) e reduzir o desperdício”?

37 redações na Categoria II – Tema: “A coleta seletiva e os insumos para a indústria da reciclagem. Quais oportunidades se apresentam para quem quer gerar desenvolvimento econômico a partir do reaproveitamento dos resíduos domésticos, industriais, da saúde e da construção? Como transformar o que iria para a lixeira em oportunidades”?

06 Artigos Científicos na Categoria III – Tema: “Lei nº 12.305/10 e seus desdobramentos locais. O que as indústrias de Roraima devem fazer para se adequar quanto a geração, coleta e destinação dos seus resíduos?”

Saiba o que cada colocado receberá na premiação

Categoria I

1º colocado: Troféu + Notebook 14”

Orientador: Troféu + Notebook 14”

Escola: Troféu + Computador (monitor, CPU, teclado e mouse)

2º colocado: Troféu + Tablet 10”

Orientador: Troféu + Tablet 10”

Escola: Troféu + Caixa de Som + Par de microfones

Categoria II

1º colocado: Troféu + Notebook 2 em 1 Touchscreen

Orientador: Troféu + Notebook 2 em 1 Touchscreen

Escola: Troféu + Computador (monitor, CPU, teclado e mouse) + Impressora

2º colocado: Troféu + Tablet 7”

Orientador: Troféu + Tablet 7”

Escola: Troféu + Impressora Multifuncional

Categoria III

1º Colocado: Troféu + Notebook Touchscreen + apresentador sem fio

Orientador: Troféu + Projetor portátil

Universidade/Faculdade: Troféu+ Impressora Multifuncional

2º Colocado: Troféu + Desktop + HD 1TB

Orientador: Troféu + Notebook 14”

Universidade/Faculdade: Troféu + Kit (mouse óptico + apresentador sem fio + HD externo 500GB)