Fier auxilia empresas industriais com informações sobre linhas de financiamento

A Federação das Indústrias do Estado de Roraima (Fier) possui um posto de atendimento e de informações do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para as Micro, Pequenas e Médias empresas que buscam apoio financeiro.

O atendimento aos empresários é realizado por meio do Centro Internacional de Negócios – CIN/FIER pelos funcionários da entidade parceira treinados pelo BNDES.

O Posto do BNDES na FIER possui funcionários com qualificação adequada para a divulgação das informações sobre as linhas de financiamento do BNDES às Micro, pequenas e médias empresas. Desenvolve, em articulação com o Banco, parceria com agentes financeiros atuantes na localidade, orienta sobre financiamento à exportação e presta informações sobre linhas de financiamento à indústria.

Os financiamentos do BNDES podem ser concedidos de forma direta ou indireta. O apoio do BNDES às micro, pequenas e médias empresas se dá, na maior parte das vezes, de forma indireta, ou seja, por meio de instituições a ele credenciadas, pois o BNDES não possui rede de agências bancárias. Sendo assim, conta com o apoio de instituições credenciadas para tornar seus recursos disponíveis em todo o Brasil.

Os interessados em solicitar um financiamento devem procurar o posto de atendimento na sala do Centro Internacional de Negócios (CIN), na sede da Federação das Indústrias do Estado de Roraima – FIER, localizada na Av. Benjamin Constant nº 876, Centro, de segunda à sexta, das 8h às 12h e das 14h às 18h. Mais informações pelos telefones 4009-5363/4009-5362.

Conheça as linhas de financiamento para Micro, pequenas e médias empresas

BNDES PROGEREN – Financiamento para capital de giro, visando aumentar a produção, o emprego e a massa salarial. A taxa de juros depende da forma de apoio, do porte do cliente e de cada item financiado, conforme a seguir:

Cartão BNDES – Crédito pré-aprovado para aquisição de bens e serviços credenciados no Portal de Operações do Cartão BNDES.

BNDES Automático – MPME Investimento – Financiamento de até R$ 20 milhões para projetos de investimento de micro, pequenas e médias empresas de todos os setores.

BNDES Finame – BK Aquisição – Financiamento para aquisição e comercialização de máquinas, equipamentos, bens de informática e automação (exceto ônibus, caminhões e aeronaves executivas).

BNDES Procult: Financiamento a partir de R$ 1 milhão para investimentos e planos de negócio das empresas pertencentes às cadeias produtivas da economia da cultura, tais como audiovisual, editorial, música, jogos eletrônicos e artes visuais e performáticas.

BNDES MPME Inovadora – Financiamentos de até R$ 20 milhões para projetos de inovação realizados por micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) de faturamento anual de até R$ 90 milhões.

Programa BNDES Micro e Pequena Empresa Aprendiz – Apoio à micro e pequenas empresas, visando manter o nível de emprego e promover a inclusão social e profissional de adolescentes e jovens.

BNDES Microcrédito – Empreendedor – Financiamentos de até R$ 20 mil a microempreendedores formais e informais.

BNDES Finame – BK Aquisição Ônibus e Caminhões – Financiamento para aquisição e comercialização de ônibus, caminhões, caminhões tratores, chassis e carrocerias, aeronaves executivas, entre outros itens relacionados.