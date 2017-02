FGTS: Romero Jucá comemora liberação de saques das contas inativas

O líder do governo no Congresso, senador Romero Jucá (PMDB/RR), comemorou a decisão do governo federal em liberar os saques das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). O anúncio foi feito nesta terça-feira, 14, pelo presidente Michel Temer, no palácio do planalto em Brasília. Cerca de 30,2 milhões de trabalhadores terão direito a sacar os valores depositados nas contas inativas, conforme estimativas do governo federal.

“É uma grande ajuda para milhares de famílias que precisam pagar dívidas, sair do cheque especial e também para aqueles que pretendem fazer investimentos. Também irá estimular a economia com uma injeção de R$ 41 bilhões no mercado”, afirmou Jucá em entrevista para imprensa.

O governo vai disponibilizar os valores das contas inativas encerradas até 31 de dezembro de 2015.

Conforme o calendário divulgado hoje (14), pelo governo, os recursos começarão a ser disponibilizados no dia 10 de março para trabalhadores que nasceram em janeiro e fevereiro. Os nascidos em março, abril e maio poderão fazer o saque em 10 de abril; e os nascidos em junho, julho e agosto, em 12 de maio. As pessoas nascidas nos meses de setembro, outubro e novembro poderão sacar os valores em 16 de junho; e os nascidos em dezembro, em 14 de julho.

A Caixa abrirá agências 1.891 agências em quatro sábados: 18 de fevereiro, 11 de março, 13 de maio, 17 de junho e 15 de julho, das 9h às 15h, para atendimento exclusivo do saque do FGTS. Com a mesma finalidade, o banco abrirá duas horas mais cedo entre os dias 15 e 17 deste mês.