Fetec lança edital de seleção para escolha de blocos de carnaval

A Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura (Fetec) lançou oficialmente o edital de seleção de projetos para escolha de blocos de carnaval para o Carnaval de Rua 2018. As inscrições terão início na próxima terça-feira, 21, e seguem até a sexta-feira, 24.

Em 2018, será a quinta vez em que a Prefeitura de Boa Vista promove o carnaval de blocos, fomentando e preservando a cultura popular no Brasil. Poderão se inscrever pessoas físicas ou jurídicas que tenham residência fixa no município. A inscrição será feita através do preenchimento de formulário disponibilizado na Superintendência de Cultura da Fetec ou no site da Prefeitura de Boa Vista.

No total, serão selecionados 12 blocos e a avaliação será feita com avaliação de currículo e portfólio cultural dos blocos, histórico, proposta e justificativa do projeto, plano de trabalho, capacidade de fortalecimento cultural e impacto econômico, social e ambiental.

Para a inscrição, serão necessários os seguintes documentos: ficha de inscrição devidamente preenchida, currículo ou portfólio do bloco, projeto artístico do bloco e carta de anuência. Toda a documentação necessária deve ser encaminhada à Fetec, localizada na Avenida dos Imigrantes, 1612 – Buritis, 1º andar – sala 28, no Terminal de Integração João Firmino Neto. O resultado final será divulgado no dia 14 de dezembro.

Cronograma

Data | Evento | Local

16 de novembro de 2017 | Lançamento do Edital | Fetec

18 de novembro de 2017 | Oficina de Nivelamento de Projetos | Intendência

21 de novembro de 2017 | Início das Inscrições | Fetec

24 de novembro de 2017 | Término das Inscrições | Fetec

27 de novembro de 2017 | Início do Recebimento da Documentação e Projeto | Fetec

07 de dezembro de 2017 Término do Recebimento da Documentação e Projeto

De 11 à 12 dezembro de 2017 | Avaliação da Documentação e Projeto | Fetec

14 de dezembro de 2017 | Resultado | Fetec

De 20 à 21 dezembro de 2017 | Convocação | Fetec

03 de fevereiro de 2018 | Assinatura do Termo de Compromisso e Congresso Técnico | Intendência

De 10 à 13 de fevereiro de 2018 | Execução do Projeto | Av. Ene Garcez

Jéssica Costa