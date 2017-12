Fetec impulsiona Cultura, Esporte e Turismo em Boa Vista

De janeiro a dezembro de 2017, a Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura (Fetec) foi a responsável por organizar os principais eventos de cultura, esporte e turismo em Boa Vista. Na área cultural, a Fundação preparou o Carnaval, Boa Vista Junina, Natal da Paz e será, em 2018, a administradora do Teatro Municipal de Boa Vista.

No esporte, a Fetec foi a organizadora dos Jogos de Verão, da Corrida Internacional 9 de julho, Academia Aberta, Esporte Noite Adentro e ainda é a administradora da Vila Olímpica Roberto Marinho. No turismo, Boa Vista recebeu a Mostra Fotográfica 9 de Julho, Encontro Internacional de Motos de Alta Cilindradas, Circuito Orla das Artes e elabora o Plano Municipal de Turismo.

Conheça sobre os eventos promovidos pela Prefeitura de Boa Vista, por meio da Fetec:

Cultura

Carnaval 2017 – A festa do Carnaval 2017 em Boa Vista resultou em cinco noites de folia na Praça de Eventos Fábio Marques Paracat, onde mais de 70 mil pessoas marcaram presença na avenida. Com tranquilidade, segurança e diversas atrações, o evento teve como destaque os desfiles dos blocos de rua. No quesito segurança, o público contou com 65 guardas-civis, incluindo agrupamentos como Ronda Ostensiva Municipal (Romu) e da Defesa Civil Municipal.

Boa Vista Junina – A 17ª edição do maior Arraial da Amazônia, o Boa Vista Junina, recebeu ao longo dos oito dias de festa cerca de 200 mil pessoas. Este ano, a estrutura foi modernizada e adaptada para a época chuvosa. Dentre as novidades, o espaço Caipirão, um complexo com várias estruturas cobertas ofereceu atrativos de entretenimento para toda a família. O espaço contou com o Museu Cultural, Feira de Artesanato, a Sala de Reboco e a Casa da Farinha. Outro diferencial foi a nova Praça de Alimentação, também coberta e bem mais ampla, garantindo proteção e mais conforto. Houve também a primeira transmissão ao vivo do Concurso de Quadrilhas em um telão localizado na Praça de Alimentação.

Teatro Municipal – A Prefeita Teresa Surita inaugurou no último dia 15 de dezembro o Teatro Municipal de Boa Vista. A entrega do prédio marca um novo momento na cena artística de Roraima, que conta agora com um grande espaço para a apresentação de espetáculos musicais, teatro, dança e outros movimentos culturais. A cerimônia de inauguração contou com a presença de artistas locais de todos os seguimentos, espetáculos de dança e shows musicais com o Trio Roraimeira e o cantor Oswaldo Montenegro.

Natal da Paz 2017 – O Natal da Paz 2017 reuniu mais de 25 mil pessoas no Parque Germano Augusto Sampaio. O espetáculo contou com grande estrutura de palco, arquibancadas, som e iluminação, com encenação que reuniu mais de mil artistas participantes dos projetos sociais da Prefeitura de Boa Vista. O tema deste ano foi “Descobrindo a Cidade Luz”, inspirado no clássico “O Quebra Nozes”, balé composto pelo russo Piotr Ilitch Tchaikovsky. O espetáculo boa-vistense trouxe índios, portugueses, garimpeiros e imigrantes nordestinos para contar a história de Boa Vista e encerrou com um grande show pirotécnico.

Esporte

Jogos de Verão 2017 – Os Jogos de Verão movimentaram o início de ano e o mês de férias na capital. Em 2017, foi realizado no Complexo Ayrton Senna e reuniu cerca de mil atletas divididos em diversas modalidades esportivas como vôlei, beach soccer, jiu-jitsu sem kimono, futevôlei e futebol americano. Além do concurso de beleza Miss e Mister Jogos de Verão, que premiou a simpatia, graciosidade e interação dos competidores com o público.

XVII Corrida Internacional 9 de Julho – A XVII Corrida Internacional 9 de Julho encerrou em grande estilo as comemorações do aniversário de 127 anos de Boa Vista. Com mais de 6 mil inscritos, a corrida levou não só corredores profissionais, mas também muitos atletas iniciantes para as ruas de Boa Vista. Com o objetivo de incentivar a prática de atividades físicas e esportivas, a Corrida 9 de Julho, nesta edição, premiou o total de R$60 mil reais para os primeiros colocados de cada categoria, que receberam ainda medalhas e diversos brindes de patrocinadores do evento.

Vila Olímpica Roberto Marinho – A Escolinha de Esportes da Vila Olímpica Roberto Marinho também se destacou em 2017. Inúmeras vagas para as mais diversas modalidades esportivas foram disponibilizadas ao longo do ano. O destaque deste ano fica com as meninas da Ginástica Rítmica, que participaram de campeonatos regionais e nacionais. Encerrando o ano, a Prefeitura de Boa Vista investe em melhorias e na revitalização da pista de atletismo da Vila Olímpica, iniciativas que faz parte de um conjunto de ações que visam revitalizar todo o espaço para garantir mais comodidade aos atletas e a comunidade e assim, possam usufruir de todos os benefícios oferecidos dentro do complexo com mais qualidade. Já foram entregues a reforma do parque das piscinas, quatro quadras poliesportivas e o campo oficial de futebol.

Academia Aberta/Noite Adentro – O Programa Academia Aberta reúne semanalmente mais de 800 participantes, de 10 a 60 anos, nos sete polos espalhados pela cidade: Orla Taumanan, Praça Velia Coutinho, Praça do Mirandinha, Vila Olímpica Roberto Marinho, Praça do Conjunto Cabos e Soldados, Praça do Cidade Satélite e Praça Mané Garrincha.

O Projeto Esporte Noite Adentro leva o resgate das brincadeiras de rua as praças da capital. Futebol, queimada e corrida são algumas das atividades realizadas, além do estímulo para que as crianças aprendam a elaborar os seus próprios brinquedos, tornando-os mais conscientes em relação ao meio ambiente.

Turismo

Encontro Internacional de Motos de Alta Cilindrada – A Prefeitura de Boa Vista foi homenageada no 11º Encontro Internacional de Motos de Alta Cilindrada, por toda a parceria e apoio dado ao evento ao longo dos últimos anos. O festival gera grande impacto econômico e movimenta a economia e o setor turístico Boa Vista. Em 2017, houve a exposição de mais de 700 motos e a participação de mais de 100 motoclubes, vindos do Amazonas, Colômbia, Guiana e Venezuela, além de comercialização de produtos de vários segmentos de Boa Vista.

Mostra Fotográfica 9 de Julho – A Mostra Fotográfica 9 de Julho é um concurso anual, parte da programação do aniversário de Boa Vista, reunindo fotografias que ressaltam as principais características da capital. Vinte fotos foram selecionadas e expostas em comemoração aos 127 anos do município. Os três primeiros colocados de cada categoria receberam troféus e cheques simbólicos. O 1º colocado recebeu R$3.500, o 2º colocado R$2.500 e o 3º colocado R$1.500.

Circuito Orla das Artes – O Circuito Orla das Artes reuniu o melhor das delicias regionais e artesanatos diversos nos finais de semana na Orla Taumanan. No segundo semestre de 2017, a Feirinha de Artesanato foi montada por 17 finais de semanas consecutivos e se tornou vitrine da regionalidade roraimense, além de apresentações musicais com artistas da terra.

Plano Municipal de Turismo – Um dos grandes avanços do turismo em 2017 foi a validação do Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável – PDITS, fazendo com que Boa Vista deixasse de ser a única capital que não possuía, junto ao Ministério do Turismo, um Plano Municipal de Turismo. O plano foi construído em parceria com o Ministério do Turismo, em Brasília, e com todos os empresários da área em Boa Vista.