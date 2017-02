Fetec e músicos locais discutem credenciamento de bandas

A Superintendência de Cultura (Supec) da Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura de Boa Vista (Fetec) se reuniu com músicos da capital na tarde dessa quinta-feira, 9, a fim de apresentar a proposta do Edital de Credenciamento de Bandas e esclarecer as dúvidas. O encontro aconteceu no Centro Multicultural da Orla Taumanan.

Na ocasião, os técnicos da Supec apresentaram a nova organização da Fetec no que diz respeito aos grupos que devem se apresentar nos eventos promovidos pela Prefeitura de Boa Vista. O credenciamento então se torna a ferramenta mais adequada para oportunizar e valorizar artistas que têm bom portfólio, público cativo e trabalhos gravados.

“A nossa proposta é sempre promover o diálogo com a classe artística da capital, para que possamos tornar os nossos processos mais claros possíveis. E com este encontro, queremos trazer comodidade aos que desejam se credenciar, não havendo nenhuma dúvida quanto aos procedimentos. Além disso, queremos ter uma análise mais tranquila de nossos eventos, verificando junto aos artistas o que pode ser melhorado ou acrescentado”, afirma o superintendente de Cultura da Fetec, Enos Almeida.

Para o músico Gil Sabóia, a Fetec acertou em chamar os artistas para prestar esclarecimentos e buscar uma parceria, de forma a beneficiar a cultura local. “Acredito que a Fetec deu passos a frente em relação ao diálogo com a classe musical. Isso porque havia muita coisa a ser discutida e isso nos foi apresentado com muita transparência. E então, a partir do credenciamento, a banda ou o artista terá uma grande oportunidade para crescer e investir em seu trabalho”.

O credenciamento possibilita a contratação de todos os interessados que preencham as condições do Edital, além de ser um processo mais viável em função da desburocratização de processos licitatórios. O edital fica aberto durante todo o ano, mas as comissões de análise dos candidatos acontecem a cada três meses.

Os artistas devem ter mais de um ano de experiência comprovados de apresentações e serão avaliados de acordo com portfólio, se possui gravações (CD, EP, mídia digital, etc.), público, entre outros elementos. Quando devidamente cadastrados, os grupos são chamados de acordo com estilo e identidade musical, em conformidade com a natureza do evento a qual será destinado.

Os candidatos podem se inscrever diretamente na sede da Fetec, localizada no Centro de Atendimento ao Cidadão (antigo Terminal do Caimbé), Avenida dos Imigrantes, nº 1612 – Buritis, no horário de 08h ás 12h e das 14h às 18h.

Edital de credenciamento: http://boavista.rr.gov.br/comum/code/MostrarArquivo.php?C=ODA3MQ%2C%2C

Fábio Cavalcante