Fetec divulga terceira etapa de credenciamento de bandas e artistas

A Prefeitura de Boa Vista, por meio da Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura (Fetec), abriu a terceira etapa do credenciamento de bandas e artistas na área cultural, dos mais diferentes estilos, para atender aos eventos promovidos ou apoiados pela secretaria tanto no município de Boa Vista, quanto nas áreas rurais e indígenas. Até o momento, 42 bandas e artistas estão inscritos.

De acordo com Enos Almeida, superintendente de cultura da Fetec, o credenciamento possibilita a contratação de todos os interessados que preencham as condições do Edital.

“Enquanto poder público, só podemos trabalhar com artistas credenciados. Após este credenciamento, eles estarão aptos a participar de projetos e atividades culturais, turísticas e esportivas por cinco anos”, destacou.

O credenciamento não gera direito à contratação, ficando condicionada à definição da programação dos eventos, bem como de previsão orçamentária, a critério da Fetec a definição da conveniência e da oportunidade em fazê-lo. Os interessados deverão estar devidamente credenciados com trinta dias de antecedência da data do evento.

Poderão participar do credenciamento os artistas, grupos e bandas residentes no Estado de Roraima, com mais de um ano de experiências comprovadas. As bandas e artistas interessadas devem consultar o edital disponível no site www.boavista.rr.gov.br/cultura, baixar de forma gratuita o formulário e seus anexos, preencher todos os campos solicitados e entregá-lo na Fetec com a documentação exigida.

Os interessados deverão entregar os documentos das 08h às 12h e das 14h às 18h, na Divisão de Protocolo, situada na Avenida dos Imigrantes, 1612 – Sala 14 Bairro Buritis (Terminal João Firmino Neto) em envelope lacrado, identificado com nome da banda e estilo musical, além do formulário de inscrição, curriculum artístico e portfólio cultural atualizado. Os artistas já credenciados podem, ainda, solicitar a atualização do seu portfólio a cada três meses.

Jéssica Costa