Fetec divulga programação do Carnaval em Boa Vista

O carnaval é uma das festas populares mais aguardadas pelo brasileiro e, na capital roraimense, a Prefeitura de Boa Vista, através da Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura de Boa Vista (Fetec), realiza anualmente uma das maiores e mais animadas festas carnavalescas do estado, resgatando sua história através dos blocos de rua. Este ano, a festa acontece nos dias 9 a 13 de fevereiro, na Praça de Evento Fábio Marques Paracat.

Em 2018, 12 blocos foram contemplados e desfilarão na Avenida: Fla Folia, Me Beija, Magia da Toada, Bloco dos Três, Todo Mundo no Harém, Felicidade Boa Vista, Show de Bola, Quadrilheiros, Camaleão, Bloco dos Palhaços, Dente de Leite e Canaimé. Com o objetivo de valorizar a identidade cultural roraimense, a escolha dos blocos foi feita de forma democrática através de um edital.

A programação do Carnaval 2018 já inicia no próximo dia 3 de fevereiro, com o Orla Folia. O 1º Grito de Carnaval acontecerá na Orla Taumanan, a partir das 18h30, com shows da banda Confete e Serpentina, Orion e banda e Juninho Pegada e banda. No domingo, 4, o Esquenta Infantil ocorre no Pátio Folia Kids, com Ranoldo Alves e banda, também a partir das 18h30.

Programação completa

Sábado – 03/02/18

Esquenta do Carnaval 2018 – Orla Folia

18h30 às 20h30 – Banda Confete e Serpentina

20h30 às 22h30 – Orion e Banda

22h30 às 00h – Juninho Pegada e Banda

Domingo – 04/02/18

Esquenta Oficial Infantil – Pátio Folia Kids

18h30 – Ranoldo Alves e Banda

Sexta-feira – 09/02/18

21h – Show com banda local – Juninho Pegada e Banda

23h – Show com banda local Back Country

Sábado – 10/02/18

19h – Desfile e Bloco Infantil/livre Ranoldo Alves e Banda

20h – Bloco Credenciado Fla Folia

22h – Bloco Credenciado Me Beija

23h – Bloco Credenciado Magia da Toada

Domingo – 11/02/18

19h – Baile da Saudade (Cabelos de Prata) Banda Confete e Serpentina

20h – Bloco Credenciado Bloco dos Três

22h – Bloco Credenciado Bloco Todo Mundo no Harém

23h – Bloco Credenciado Felicidade Boa Vista

Segunda-feira – 12/02/18

19h – Desfile de Fantasia e Bloco Infantil/livre Banda Elos

20h – Bloco Credenciado Show de Bola

22h – Bloco Credenciado Qquadrilheiros

23h – Bloco Credenciado Camaleão

Terça-feira – 13/02/18

19h – Bloco Porca que Fuça

20h – Bloco Credenciado Palhaços

22h – Bloco Credenciado Dente de Leite

23h – Bloco Credenciado Canaimé

Jéssica Costa