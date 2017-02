Fetec divulga lista de blocos de rua selecionados para o Carnaval 2017

O resultado final dos blocos que vão desfilar no Carnaval 2017 já está liberado (lista abaixo). Ao todo, foram 21 grupos inscritos, sendo oito credenciados para o formato blocos de rua. A “folia” está marcada para acontecer entre os dias 24 e 28, na avenida Cap. Ene Garcez.

A proposta da seleção foi a de atender, fomentar e preservar a cultura popular do bloco carnavalesco tradicional ou de cunho inovador. Para a escolha dos blocos selecionados, a Fetec estabeleceu critérios que avaliaram questões como portfólio, criatividade, participações em edições passadas, público, ações sociais e ambientais.

“Nós verificamos quais os que melhor se enquadravam em termos de públicos, de políticas sociais e ambientais, ou seja, os que tinham maior atuação e contribuição dentro da sociedade. E assim chegamos a lista dos oito credenciados para desfilar neste ano como blocos de rua e que terão apoio com banda e trio elétrico”, disse Enos Almeida, superintendente de Cultura da Fetec.

Os outros treze inscritos integram o carnaval como blocos convidados, que vão se apresentar nas primeiras horas da festa. Para consolidar a participação dos blocos, está marcado para o dia 18 um congresso técnico, em que serão apresentadas as diretrizes das apresentações no carnaval, além de serem sorteados os dias e horários que cada bloco deve desfilar.

E para os interessados em participar do concurso de Rei Momo e Rainha, as inscrições acontecem até o dia 10 de fevereiro. Os editais estão disponíveis no site oficial da prefeitura (www.boavista.rr.gov.br) e as inscrições serão recebidas na Fetec, localizada no Centro de Atendimento ao Cidadão (antigo Terminal do Caimbé), avenida dos Imigrantes, nº 1612 – Buritis, no horário de 08h ás 12h e das 14 ás 18h.

Abaixo a lista dos blocos selecionados:

ÍTEM | BLOCO | PONTUÇÃO FINAL

1 | BLOCO OS QUADRILHEIROS | 209,6

2 | BLOCO DOS PALHAÇOS | 209,1

3 | BLOCO CORAÇÃO FOLIA | 208,8

4 | BLOCO CANAIMÉ | 207,6

5 | BLOCO CAMALEÃO | 206,2

6 | BLOCO PÃO COM OVO | 204,7

7 | BLOCO PORCA QUE FUÇA | 203,4

8 | BLOCO PAPAXXANA | 187,6

9 | BLOCO ME BEIJA | 170

10 | BLOCO FELICIDADE BOA VISTA | 163,5

11 | BLOCO DO MUJICA | 161,9

12 | BLOCO FILHOS JORGE | 160,9

13 | BLOCO DOS TRÊS | 158

14 | BLOCO TEPEQUÉM | 157,3

15 | BLOCO CTJJ FOLIA | 155,5

16 | BLOCO BAFO DA ONÇA | 153,5

17 | BLOCO GRITO DA ARARA | 145

18 | BLOCO VOCÊ FOLIA |144,9

19 | BLOCO DENTE DE LEITE | 143

20 | BLOCO SHOW DE BOLA (KIARÍ) | 143

21 | BLOCO TODO MUNDO NO HAREM | 141,8