Fetec define dia de desfile dos blocos credenciados para o carnaval

Representantes dos oito blocos credenciados para participar do Carnaval de Rua 2017 definiram nessa quarta-feira, 8, o dia e horário que cada grupo desfilará na avenida Cap. Ene Garcez. Os detalhes foram tratados com a comissão organizadora do evento da Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura (Fetec).

De acordo com o superintendente de cultura da Fetec, Enos Almeida, não foi necessário fazer sorteio conforme previa o edital porque os representantes chegaram a um consenso. “Coincidentemente, a escolha dos representantes foi por dias e horários diferenciados, o que facilitou o processo e dispensou o sorteio. Os oito blocos credenciados terão o apoio da Fetec com trio elétrico e banda”, explicou.

Na sexta-feira, 10, será a vez dos 13 blocos convidados se reunirem para também definir dia e horário de desfile. No total, 21 blocos entre credenciados e convidados cairão na folia deste ano. No dia 18, os blocos ainda participarão de congresso técnico em que serão apresentadas as diretrizes das apresentações no carnaval.

Outros blocos que abordam inclusão também participarão dos desfiles. A proposta do carnaval de rua é fomentar e preservar a cultura popular. A folia está marcada para ocorrer entre os dias 24 e 28 deste mês.

Confira o dia e horário de desfile dos blocos credenciados

Sábado 25

21h – Bloco Pão com Ovo

23h – Bloco Papaxxana

Domingo 26

21h – Bloco Porca que Fuça

23h – Bloco Coração Folia

Segunda 27

21h – Bloco dos Palhaços

23h – Bloco Camaleão

Terça 28

21h – Bloco Canaimé

23h – Bloco dos Quadrilheiros

Shirléia Rios