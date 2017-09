Fetec capacita guardas municipais que atuam em pontos turísticos

A Prefeitura de Boa Vista, por meio da Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura de Boa Vista (Fetec), promoveu na tarde desta terça-feira, 19, capacitação em Turismo para agentes da Guarda Civil Municipal que atuam principalmente nos pontos turísticos da cidade. O evento aconteceu no Prédio da Intendência, na Orla Taumanan e contou com 37 agentes de segurança pública.

A proposta do evento foi qualificar os guardas municipais para melhor atenderem as demandas dos turistas, com informações sobre os principais pontos turísticos da capital, orientando-os quanto a sua localização, bem como conscientizando a população e os visitantes da importância de cuidar dos atrativos.

“Estamos discutindo as melhorias que temos hoje na cidade, as oportunidades oferecidas, para que estas informações sejam repassadas à população e aos visitantes. A GCM é quem está presente em todos esses locais turísticos. E essa capacitação visa justamente discutir a como aprimorar e melhor atender os nossos turistas, ressaltando sempre que a maioria dos nossos pontos estão revitalizados, ocupados em massa pela população”, afirmou a superintendente de Turismo da Fetec, Alda Amorim.

Na programação, os guardas municipais receberam informações sobre o município de Boa Vista e principais pontos turísticos, assistência ao turista e a população local, noções sobre respeito ao patrimônio histórico, além do papel do agente público de segurança e sua importância para o turismo.

A capacitação foi ministrada por técnicos da Superintendência de Turismo e teve também a participação do empresário Magno Souza, da empresa Roraima Adventure. Para ele, é essencial que os agentes de segurança tenham participação na cultura turística local, tendo em vista a confiança que a população tem na figura do guarda civil.

“A ideia é preparar os guardas municipais para estenderem o conhecimento à sociedade, de forma a estarem mais preparados a atenderem o turista. Essa iniciativa da prefeitura em oferecer essa capacitação é importante, pois a Guarda Municipal é referência para muita gente. Então, o fato deles repassarem de forma humanizada, mais preparada, as informações sobre os atrativos turísticos, com essa confiança que a população tem neles, faz uma grande diferença”.

Para o superintendente da Guarda Civil, inspetor Murilo Santos, a instituição tem como a filosofia de que o guarda é um agente do povo e que precisa estar sempre preparado para atender as demandas do público da melhor forma possível, o que inclui também o trabalho de informação turística.

“Essa sempre foi a nossa preocupação, enquanto superintendência, do bom atendimento do guarda civil às pessoas que frequentam os espaços públicos. E agora tivemos esse convite da Fetec, que nos apresentou esta capacitação. Entendemos que não basta o guarda se aprimorar em armamento, em técnicas de segurança ou como lidar com a violência, mas também é importante saber lidar com as pessoas de bem nos ambientes públicos”.

Na ocasião, foi apresentada aos participantes a Plataforma Brasil Braços Abertos, um programa do Ministério do Turismo em parceria com a Prefeitura de Boa Vista, que apresenta como objetivo a qualificação dos guardas municipais por meio do curso online de atendimento ao turista, que aborda 76 temas totalizando 80h. A capacitação pode ser acessada através do site http://www.turismo.gov.br/.

Jéssica Costa e Fábio Cavalcante