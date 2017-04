Festival Tomarrock reúne música, cinema, arte e gastronomia a partir desta quinta-feira

Tem início nesta quinta-feira, 20, e segue até sábado, 22, a nona edição do Festival Tomarrock, o maior festival de artes integradas de Roraima. Realizado pelo Coletivo Canoa Cultural desde 2008, o festival apresenta ao público o que há de melhor na música independente roraimense e apresenta, pela primeira vez, os shows das bandas nacionais Dead Fish (ES), Plutão Já Foi Planeta (RN), Selvagens a Procura de Lei (CE), Fetuttines (RN), Molho Negro (PA) e Camarones Orquestra Guitarrística (RN).

Com início sempre as 17h, o festival será gratuito e realizado a beira do Lago dos Americanos, no Parque Anauá. Além do palco destinado aos shows musicais, o festival oferece ainda uma área kids, uma praça de alimentação e uma feirinha de artes, onde estarão expostos diversos trabalhos de artistas locais. Além disso, haverá apresentações de esquetes teatrais e mostras audiovisuais.

O nono Festival Tomarrock é apresentado pela Empresa Oi, através da Lei de Incentivo à Cultura, por meio do Governo do Estado de Roraima. A Lei de Incentivo é uma forma de estimular o apoio da iniciativa privada e levar cultura a sociedade através de seus agentes e produtores culturais, estimulando o comércio local e oportunizando o acesso da sociedade ao entretenimento e cultura. O festival conta com o apoio cultural da Oi Futuro, Schin, Rec Distribuidora, Shop Som, Lei de Incentivo a Cultura, SECULT-RR, Governo do Estado, Akurima Pro Videography e Perin.

A primeira noite do festival tem início com o Festival de Hambúrguer. Além disso serão inauguradas a área kids e a exposição de artes. A atração musical da noite é o grupo de rap FM7. Na sexta-feira, os shows ficam por conta das bandas Antigo Sofá, Trupe de Marte, Molho Negro (PA), Bolívar Blues, Marambaya, Camarones Orquestra Guitarristica (RN) e Dead Fish (ES). No sábado, as atrações são as bandas De Um, Red Roof, Fetuttines (RN), Dr Yoko, Johnny Manero, Plutão Já Foi Planeta (RN) e Selvagens a Procura de Lei (CE).

Atrações nacionais

MOLHO NEGRO (PA)

A banda paraense Molho Negro foi criada no início de 2012 e atualmente é formada pelo trio João Lemos, Raony Pinheiro e Augusto Oliveira. A banda tem influências de Nirvana, Black Rebel Motorcycle Club, Danko Jones e Autoramas. Seu primeiro trabalho foi lançado em outubro do mesmo ano que surgiu, um EP com 4 faixas intitulado “Rock!” e é um dos grandes destaques da música atual amazônica.

CAMARONES ORQUESTRA GUITARRISTICA (RN)

Formada por Ana Morena, Anderson Foca, Yves Fernandes e Fausto Alencar, a Camarones Orquestra Guitarrística (RN) já tocou em praticamente todos os grandes festivais nacionais do circuito independente. O quarteto instrumental potiguar Camarones mistura elementos de rock, ska e surf music e é conhecida como um dos grupos independentes mais ativos do Brasil. O Camarones tem mais de 400 shows na carreira e já passou por todas as regiões do Brasil. Na América Latina a banda contabiliza 3 turnês em cidades do Uruguai e Argentina.

DEAD FISH (ES)

O Dead Fish é uma das bandas independentes mais aguardadas pelo público do Tomarrock. Formada em 1991, em Vitória, é composta por Rodrigo, Ric, Alyand e Marcão. O grupo conquistou projeção no âmbito nacional através do disco Zero e Um, lançado em 2004 e em 2014 bateu o recorde nacional no Catarse – a primeira plataforma de financiamento coletivo do Brasil – com o projeto “Disco novo”. A expectativa era de se arrecadar 60mil reais, mas com o apoio dos fãs, foram arrecadados mais de R$250mil reais.

FETUTTINES (RN)

O duo Fetuttines vem de Natal/RN e é uma experimentação intimista dos compositores Anderson Foca e Luiz Gadelha.

PLUTÃO JÁ FOI PLANETA (RN)

Plutão Já Foi Planeta surgiu em 2013 em Natal/RN e é conhecida nacionalmente após sua participação na terceira temporada do programa Superstar, da Rede Globo, onde se consagrou vice-campeã. É formada por Natália Noronha, Sapulha Campos, Gustavo Arruda, Vitória de Santi e Khalil Oliveira.

SELVAGENS A PROCURA DE LEI (CE)

O Selvagens a Procura de Lei, também conhecido SAPDL, é uma banda cearense que está na ativa desde 2009. É formada por

Gabriel Aragão, Rafael Martins, Caio Evangelista e Nicholas Magalhães. Em sua bagagem, a banda acumula shows em festivais como Ceará Music, Rock Cordel e Planeta Terra. Em 2012, foi indicada ao prêmio Aposta MTV, no VMB, uma das maiores premiações de música do Brasil.

Estrutura

O Parque Anauá é o cenário perfeito para a proposta da nona edição do Festival Tomarrock, que busca propiciar ao público um ambiente totalmente familiar, como os grandes festivais realizados Brasil afora. O Parque é o maior da região norte, com infraestrutura adequada para o esporte, lazer e shows musicais de grande porte.

O Tomarrock acontece no Lago dos Americanos e conta com um lounge, uma área kids, uma praça de alimentação destinada ao Festival de Hambúrguer Artesanal, uma Feirinha de Arte e um stand de tatuagens, fomentando a economia e abrindo espaço para artistas locais. A lojinha do Tomarrock, ou Tomarrock Store, contará com produtos exclusivos do festival.