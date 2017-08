Festival Makunaima: lançado edital para seleção de grupos de dança

O Governo do Estado por meio da Secult (Secretaria Estadual de Cultura) lançou o edital para seleção de grupos de danças, interessados em participar do 2º Festival Makunaima, que será realizado de 20 a 23 de setembro, no Anfiteatro do Parque Anauá.

Por meio do edital, serão selecionados 20 projetos para receberem o repasse no valor de R$10 mil, que deverá ser utilizado pelo grupo para custear os gastos com a apresentação.

“Essa é uma forma de apoiar esses grupos, entretanto, todos os inscritos poderão fazer suas apresentações no Festival, independente de ter sido ou não selecionados para receber o repasse”, destacou a secretária de Cultura, Selma Mulinari.

Para participar do Festival, os grupos devem se enquadrar nas categorias: Dança de Matriz Africana; Dança de Matriz Indígena; Dança de Matriz Folclórica; Dança Clássica; Dança de Salão; Dança Urbana e Categoria Livre.

Ainda de acordo com Selma Mulinari, a intenção é contemplar o maior número possível de tipos dança. “Nossa ideia é atender o maior número possível de grupos, e contemplar esse segmento da cultura no Estado, como os grupos que se apresentam no Festival de Caracaraí, que possuem várias influências artísticas e fazem apresentações belíssimas, além das companhias de dança que vem cada vez mais se aprimorando”, explicou.

Os grupos interessados podem acessar o edital no DOE (Diário Oficial do Estado), do dia 3 de agosto, por meio do site www.secult.rr.gov.br, e no Departamento de Promoção Cultural, localizado no Palácio da Cultura Nenê Macaggi.

Dina Vieira