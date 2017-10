Festival de Dança Ritmando leva cultura e arte aos moradores da zona oeste da cidade

O Grupo de Dança Les Unique, sempre inovando em suas iniciativas, realizará no dia 5 de novembro, a partir das 20 horas, seu primeiro evento em praça pública: a primeira edição do Ritmando, o mais novo Festival de Dança de Boa Vista. O evento será gratuito, aberto ao público e ocorrerá na Praça Mané Garrincha, localizada no bairro Tancredo Neves, zona oeste da cidade, na área coberta localizada ao lado da pista de skate.

Atrações

Já estão confirmadas as participações de vários grupos, escolas e academias de danças, parceiros do Les Unique, que apresentarão estilos e ritmos variados: Escola de Dança Aura, Espaço Cultural Harmonia e Ritmo, Ministério de Dança Remidos do Rei, Chara Grupo de Dança, Grupo Fusion, Academia de Dança Passo a Passo, Grupo de Dança Luz da Vida, além das estreias de dois novos grupos de dança da cidade, o Grupo Storm e o Grupo Formation.

Festival

O Ritmando foi criado pelo Grupo de Dança Les Unique com vários objetivos: oferecer novas opções culturais na área de dança, levar os artistas para mais perto da população, divulgar os variados trabalhos dos grupos parceiros presentes no evento e também, apresentar, pela primeira vez, à população, o mais novo trabalho do Grupo de Dança Les Unique, que vem sendo ensaiado ao longo dos últimos dez meses.

De acordo com o professor Orlando Marinho, coordenador do evento, a apresentação desta nova e inédita coreografia encerrará o evento. “O evento é definido como uma mostra de dança com apresentações de coreografias de diversos estilos de dança, visando agradar aos mais variados e exigentes públicos e segue a linha super bem-sucedida do famoso evento de dança Encontro de Ritmos, que reúne diversos estilos de dança em um mesmo evento e num mesmo palco.Teremos apresentações de dança de salão, dança contemporânea, danças urbanas, balé moderno, dança gospel e dança livre. Portanto, uma programação imperdível para toda a família, pois esse festival representa também uma forma de homenagear aos parceiros, pais, familiares e amigos dos integrantes do Les Unique pelo apoio recebido neste ano que se encerra”, destacou o professor.

O Ritmando conta também com o apoio técnico e cultural do Instituto Federal de Roraima (IFRR), da Mega 3, da M3 Comunicação e Marketing e do Roraima Fotoclube.

Les Unique

O grupo nasceu em junho de 2011, idealizado pelo professor Orlando Marinho Júnior e tornado realidade por causa da parceria com a professora de dança, dançarina e também coreógrafa Alexsandra Paz. O grupo se propôs, desde sua criação, a trabalhar com inovações, experimentações e fusões, misturando diversos estilos aparentemente incompatíveis, gerando novas roupagens e releituras. Estão inclusas nessa linha de trabalho misturas inusitadas da dança com outros estilos, ritmos e formas de arte diversas, tais como teatro, música, esportes, elementos visuais, entre outros.

Já foram realizadas, nestes mais de seis anos de existência, fusões do tango com o teatro e o balé, do bolero com a música eletrônica, do zouk com o street dance, do tango com o esporte urbano heelyng e, mais recentemente, uma surpreendente mistura de salsa, dança do ventre e danças urbanas.

Desde outubro de 2013, passou a ser desenvolvido por meio de um projeto de extensão, ampliando suas ações para as comunidades interna e externa do Campus Boa Vista do IFRR.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: 99972-5039 (whats – tim) com Orlando Marinho, coordenador do evento.

Virginia Albuquerque