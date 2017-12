Festival de cultura em Caracaraí reúne grupos de quatro municípios

Apoiado pelo Governo de Roraima por meio da Secult (Secretaria Estadual de Cultura), o município de Caracaraí, ao Sul, recebeu no sábado, dia 10, o 2º Festival Makunaima. Este ano, o evento ocorreu junto à 8ª edição do tradicional Festival Folclórico de Caracaraí.

Com o objetivo de levar cultura aos municípios de Roraima, o Festival Makunaima acontecerá todos os anos em locais diferentes, resgatando e valorizando a cultura regional. Aberto ao público, a programação contou com a participação de vários grupos folclóricos dos municípios de Boa Vista, Mucajaí, Caracaraí e Rorainópolis.

Ao todo nove grupos folclóricos se apresentaram na avenida, e levou ao público presente muita música e danças regionais. De acordo com a governadora, Suely Campos, o evento aconteceu graças aos esforços em conjunto do Governo do Estado com o deputado estadual, Odilon Filho.

“É um lindo evento e parabéns a todos que se juntaram para que esse festival acontecesse. Pois essa festa não podia deixar de ocorrer aqui em Caracaraí, que é o berço do Folclore”, disse Suely Campos.

A secretária de Cultura, Selma Mulinari, falou sobre a importância da realização do Festival Makuaima para a população do município. “A realização do Festival é um marco importante na cultura, porque além do resgate, a gente faz um intercâmbio que preserva o setor cultural de Caracarai”, destacou.

Os grupos foram selecionados por meio de edital da Lei do Sistema Estadual de Cultura, e receberam aporte financeiro como forma de incentivo para a participação.

Entre as principais atrações, os grupos Cobra Mariana e Gavião Carcará mostraram a força da cultura regional. Com o tema ‘Terra de Makunaima Grade Aldeia’, o grupo Folclórico Cobra Mariana colocou na Avenida 650 pessoas entre brincantes e apoio.

“Escolhemos as etnias predominantes em nosso Estado como a Macuxi, Wapixana, Wamiri Atroari e Yanomami, mostramos todo nosso potencial, foi uma grande apresentação”, destacou a presidente do grupo, Elaine Oliveira.

Quem fechou a noite de apresentações foi o grupo folclórico Gavião Carcará, que apresentou o tema ‘Uma noite em Parintins’. Foram mais de 90 brincantes na pista mostrando muita alegria e sincronismo relembrando os grandes sucessos dos bois, Garantido e Caprichoso.

Festival Folclórico

Foi criado em maio de 2006 pelo professor Domingos Sávio Rapozo Pinheiro e pelo professor Vadilson Gonçalves, além de outros profissionais, que juntos, delinearam a primeira edição do evento, motivados pelo desejo de realizar no município uma festa que fosse a imagem de Caracaraí, expressando suas lendas, belezas e riquezas naturais.

Wesley Oliveira