Festival com mais de 20 bandas celebra o Dia Mundial do Rock em Boa Vista

O dia 13 de julho é conhecido internacionalmente como o Dia Mundial do Rock. Em Roraima, esta data ganhou destaque em 2015, quando um evento realizado na Praça do Mirandinha reuniu mais de 30 bandas, em 12 horas interruptas de música. A primeira edição do evento reuniu centenas de pessoas e marcou a data no calendário cultural local.

Em 2016 o Dia Mundial do Rock se mudou para a Praça do Tamanduá, na Orla Taumanan e repetiu o sucesso de público do ano anterior. Neste ano, a festa acontece em parceria com o Galpão Rock e as bandas de Roraima e, pela primeira vez, acontece em três dias, com 21 bandas na programação. Vinte das atrações são locais e uma amazonense, a banda Nicotines.

Com entrada gratuita, além dos shows, o público encontrará entretenimento com mesas de sinuca e contará com a presença do Food Truck Conde Burger, também parceiro desta edição. O ‘Dia Mundial do Rock’ tem o formato de uma festa, onde não é exigido nenhum tipo de trabalho autoral para participar e repertorio das bandas é totalmente livre.

Sandro Nine, jornalista, produtor cultural e vocalista da banda Nicotines, é amazonense e há alguns anos acompanha as produções musicais feitas em Roraima. Para ele, a homenagem ao Dia Mundial do Rock é um dia para não ser mais esquecido. “Não encontramos esta estrutura e nem a união de tantas bandas em qualquer lugar. Esta é uma característica única e especial de Roraima e que deve ser preservada”, destacou.

A banda amazonense Nicotines desembarca em Roraima neste sábado (15). É o primeiro show da banda com a nova formação: Elvis Belfart, Marcio Denis, Henrique Coelho, Alderlan Moreira e Sandro Correia

O Galpão Rock fica localizado na Av. Carlos Pereira de Melo, 1215, no bairro Jardim Floresta.

Confira a programação completa

21h – Vinicius Tocantins

21h40 – Dr Yoko

22h20 – Cicada 3301

23h – Tartugas

23h40 – Marcelo Moçambite

00h20 – Marambaya

SEXTA FEIRA 14/07

21h – Banda de Um

21h40 – Black Revolt

22h20 – Jardim Ágape

23h – Crônica

23h40 – Miss Behavin

0h20 – Antigo Sofá

1h – Deadly Hatred

SÁBADO 15/07

21h – Trupe de Marte

21h40 – Bluts

22h20 – Nicotines (AM)

23h – Old Page

23h40 – Pinguins Praieiros

0h20 – Edição de Papelão

1h – Awaken

1h40 – Ponto 40