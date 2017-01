Festival Canto Forte 2017 será lançado nesta quinta-feira

O Projeto Cultural “Festival de Música Canto Forte” será lançado oficialmente nesta quinta feira, 26, no Palácio da Cultura, a partir das 10h. O festival que é um multiplicador Cultural e revela talentos em Roraima, esta na 7ª edição e mais uma vez teve o projeto aprovado pela Lei de Incentivo a Cultura do Governo de Roraima e tem a empresa REC Distribuidora como a patrocinadora oficial do evento.

Depois do lançamento, os compositores podem fazer a inscrição e participar do maior festival de música de Roraima e um dos maiores da região Norte do país. Todas as informações e datas estão disponíveis no site www.festivalcantoforteroraima.com.br. O Canto Forte 2017 ocorre em abril, nos dias 06, 07 e 08, no Auditório do CAF – o Centro Amazônico de Fronteiras da UFRR.

O Festival começou em 2010 quando o produtor cultural Joemir Guimarães tomou a iniciativa de elaborar um projeto, para de forma democrática estimular a produção cultural e revelar os talentos da música em Roraima. O nome “Canto Forte” é o título de uma das músicas do compositor e coordenador geral do festival, e mostra a força das melodias e a garra dos intérpretes que se apresentam para um público cada vez maior e se submetem a avaliação da comissão julgadora, composta por profissionais com um vasto conhecimento na área Lítero-Musical.

Iara Bednarczuk