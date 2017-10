Festa e sorteio de prêmios para o servidor público marcam a data

O Forródromo do Parque Anauá foi palco, neste sábado, 28, para a festa em comemoração ao Dia do Servidor Público. O evento começou com uma animada aula de zumba, seguida do sorteio de vários prêmios, dentre os quais, um carro zero quilômetro, motos, bicicletas e eletrodomésticos para os servidores que prestigiaram o evento.

Conforme a governadora Suely Campos, a festa é uma forma de homenagear e agradecer a todos os servidores que diariamente estão em seus postos de trabalho prestando serviço à população de Roraima. “É uma homenagem e agradecimento ao trabalho de todos vocês, servidores. Temos envidado esforços para prestigiar o funcionalismo. Estamos fazendo o maior programa de moradia, o Bem Morar do Servidor, assinamos o plano de saúde para o servidor, o Geap [Autogestão em Saúde], fizemos o PCCR [Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração]. Na medida do possível, estamos beneficiando nosso quadro de funcionários”, disse.

Renata Coelho Laureano, roraimense, funcionária do CBMRR (Corpo de Bombeiros Militar de Roraima), foi a felizarda a ganhar o prêmio máximo do sorteio, um carro. A alegria era visível. “Estou muito feliz, não tenho nem palavras para expressar tanta felicidade. Parece que estou sonhando ainda”, disse emocionada. Ela conta que teve dificuldade para chegar até o Parque, “mas minha intuição dizia que eu ganharia o carro”, enfatizou.

Quem também esbanjava animação era a servidora do Sesau (Secretaria Estadual de Saúde), Olenka Lima, que ganhou uma moto. “Estou muito feliz. É a primeira vez que ganho um presente desses no Dia do Servidor. Estava com muita esperança de ganhar algum prêmio. Um presente desses não tem preço”, ressaltou.

Ao todo, foram sorteados: um carro, quatro motos, 12 bicicletas, além de eletrodomésticos, entre os quais, geladeiras, fogões e televisores.

A festa prosseguiu com o show da cantora Kátia Cilene, ex-vocalista da banda Mastruz com Leite, atração principal da festa. Ela movimentou o público que cantou e dançou ao som de canções que marcaram sua trajetória e dos seus fãs. A artista disse que voltar a se apresentar em Roraima é sempre uma alegria pela maneira acolhedora como é recebida.

“Foi um prazer imenso voltar a essa terra maravilhosa. Sempre fui acolhida com muito carinho. Há muitos conterrâneos cearenses que vivem aqui e revê-los foi motivo de alegria. Estou muito feliz de retornar ao Estado”, disse.

Servidor Padrão

As homenagens aos servidores continuam nesta semana. Na terça-feira, 31, será realizada uma sessão solene para a entrega da placa em homenagem ao Servidor Padrão. Este ano, 40 servidores, indicados em cada secretaria, serão homenageados pelos serviços que prestam nas repartições onde são lotados. A solenidade será às 17h, no Salão Nobre do Palácio Senador Hélio Campos.

Vânia Coelho