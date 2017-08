Festa dos Estados apresenta comidas típicas do Brasil

Na próxima sexta-feira, 11 e no sábado, 12, às 20h, a Igreja Batista Monte Sinai promove a tradicional Festa dos Estados, Uma Viagem de Sabores. Devido ao sucesso do evento este ano serão dois dias de Festa.

“Estas duas noites serão muito agradáveis, teremos oportunidade de fazer novos amigos e ainda nos deliciar com um vasto cardápio, disponibilizado em todas as barracas, que ganham um colorido diferente e ainda mais animado, esse ano. Será também uma ótima oportunidade de contribuir para os nossos projetos missionários em favor da comunidade . Você é o nosso convidado especial”, convida o pastor Márcio Lugão.

A Festa vai homenagear os estados do Pará, Roraima, Rio Grande do Sul, Paraíba, Minas Gerais, Espírito Santo, Amazonas, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Maranhão. Além das comidas, o evento contará com muita música, pescaria, gincana e um bazar solidário.

A igreja Batista Monte Monte Sinai fica localizada na Rua Acre, 838, Estados e tem promovido diversos eventos e ações voltadas para aproximar ainda mais a comunidade e fortalecer os vínculos de amizade com todos. Tem como missão Ser e Fazer Amigos de Jesus. Mais informações pelo 3623-6211.

Jamile Carvalho