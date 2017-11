Ferramenta virtual auxiliará estudantes na preparação para concursos públicos

Quem acompanhou o aulão de Direito Constitucional proferido pelo juiz Federal Dr. Helder Girão Barreto, ocorrido na tarde deste sábado (25), na Escola do Legislativo – Cursos Preparatórios – Unidade Silvio Botelho, terá uma ferramenta a mais nos estudos para concurso público.

Isso porque, o professor criou no Google Classroom (Sistema da Google para gerenciamento de conteúdo escolar) uma ‘turma virtual’ para compartilhamento de material didático sobre Direito Constitucional. Para isso, Helder Girão Barreto pediu para que todos os alunos participantes do aulão anotassem um e-mail para que, posteriormente, cada um dos estudantes receba um convite para se cadastrar e passe a receber o material.

“Como faço naturalmente com as minhas turmas na Faculdade Cathedral, onde leciono Direito, eu criei uma turma, que uma sala de aula virtual para esse grupo e, a partir do cadastro deles, iremos manter contato, trocando informações, ideias, material, esclarecendo dúvidas”, explicou Barreto.

Nesse aulão, cerca de 120 pessoas lotaram a sala para acompanhar de perto as explicações sobre Direito Constitucional e os aspectos organizacionais do Estado brasileiro. Helder Girão Barreto leciona essa disciplina desde a década de 1990 e sempre estará à disposição para outros encontros como o desse sábado.

A acadêmica Sandra Reghini, moradora do bairro Jardim Floresta, participou pela primeira vez de um aulão promovido pela Assembleia Legislativa de Roraima na Unidade Silvio Botelho. Falou que é importante conhecer a Constituição Federal e saber sobre os direitos e deveres do cidadão. “É uma iniciativa muito boa, uma ajuda para as pessoas que não tem muito conhecimento sobre os artigos da Constituição, muitos direitos e deveres que a gente tem e nem sabe”, reforçou.

Em seguida, às 18h, foi a vez dos concurseiros acompanharem a aula de Direito Administrativo, lecionada pelo Dr. Andreive Ribeiro. Munido de questões de bancas nacionais e regionais, o professor abordou os conceitos básicos do Direito Administrativo, bem como a Lei de Licitações (Lei nº 8.666/1993).

“Trouxemos material didático, com questões de concursos respondidos pelos alunos e avaliados por nós como professor, discutimos cada questão para que eles tenham condições de como responder as provas e ter o melhor êxito nas provas de concurso”, complementou.

Para o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Jalser Renier (SD), a participação de um juiz federal, bem como de outros profissionais de renome local e nacional, solidifica o nome da Escola do Legislativo como instituição comprometida com a Educação em Roraima. “Recebemos o doutor Helder Girão, juiz federal, que passou seus conhecimentos aos nossos alunos que vão fazer concurso público. Para nós é uma satisfação muito grande, uma alegria, receber o doutor aqui na nossa escola”, destacou.

Escola do Legislativo está com inscrições abertas para cursos que iniciam nessa segunda-feira

Três cursos, com carga horária de 20h, estão com as inscrições abertas na Escola do Legislativo – Cursos Preparatórios, Unidade Silvio Botelho, zona Oeste de Boa Vista, ou pelo telefone 98402-3402. A instituição funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 22h.

Para inscrição, os interessados devem apresentar documento original com foto, comprovante de residência e um número telefônico para contato. Os cursos, realizados das 14h às 18h, são: Direito Constitucional, com professor Júnior Vieira, com início para o dia 27 de novembro; Matemática Básica, com o professor Abel Mangabeira, a começar no dia 28; e Gramática, ministrado pelo professor de Língua Portuguesa, Willer Lira, a iniciar no dia 30.

Cada um acontecerá uma vez, durante cinco semanas, com quatro horas de duração. “A Escola do Legislativo, atendendo a todo esse programa de qualificação para servidores, quanto para a comunidade, intensifica as suas atividades e nesse momento estamos também disponibilizando três novos cursos voltados para concurso público”, explicou a diretora da Escola do Legislativo, Leila Perussolo.

Yasmin Guedes