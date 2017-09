Feriadão: Prefeitura divulga serviços essenciais que funcionarão

No feriado desta quinta-feira, 7 de Setembro, os serviços essenciais da Prefeitura de Boa Vista funcionarão para atender à população. O transporte coletivo (ônibus) vai circular com 100% de sua frota no dia, 7, devido ao desfile. Após o desfile a frota volta a funcionar com 85% durante o período das 5h à meia-noite. No domingo, 10, a frota será reduzida para 65%, e funcionará também no mesmo horário. Caso haja demanda, a Prefeitura aumentará a frota.

Já os táxis lotação circularão das 8h às 18h nesta quinta-feira; na sexta-feira, normalmente, das 6h às 20h; no sábado, das 6h às 14h; e no domingo, das 8h às 12h. Os serviços de coleta de lixo e limpeza da cidade não sofrerão alteração. O Hospital da Criança Santo Antônio (HCSA) funcionará normalmente no feriado e no fim de semana. A segurança municipal também será feita normalmente pela Guarda Civil Municipal (GCM) e Superintendência Municipal de Trânsito (Smtran).

A rede escolar do município voltará a funcionar normalmente na segunda-feira (11), seguindo o ponto facultativo decretado pelo Executivo municipal. Já as repartições administrativas não funcionarão durante o feriado, quinta-feira, nem na sexta-feira, 8. As atividades serão retomadas normalmente na segunda-feira, dia 11 de setembro.

Francisco Espiridião