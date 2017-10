Fenaj abre inscrições para o 21º Enjai e 3º Congresso Nacional Extraordinário dos Jornalistas

A Federação Nacional dos Jornalistas – FENAJ e o Sindicato dos Jornalistas do Espírito Santo realizam de 7 a 9 de dezembro, em Vitória, o Encontro Nacional de Assessores de Imprensa e o Congresso Extraordinário dos Jornalistas. Em pauta, impactos no mercado de trabalho dos jornalistas provocados pelas reformas trabalhista e da Previdência, a precarização das relações de trabalho em assessoria de imprensa, fraudes contra o jornalista e a organização sindical da categoria na conjuntura de desregulamentação do trabalho.

Os eventos são concomitantes e devem reunir na capital capixaba profissionais de todas as regiões do país, entre delegados (eleitos em assembleias dos Sindicatos de Jornalistas ou congressos estaduais) e observadores. Estudantes de Jornalismo também podem participar.

A FENAJ realiza os congressos nacionais da categoria de dois em dois anos, intercalados com os Enjais. Extraordinariamente, vai realizar os dois eventos neste ano, em razão da conjuntura nacional. A contrarreforma trabalhista, que desmontou a CLT e retirou direitos dos trabalhadores, a ameaça da Reforma da Previdência exigem reação imediata e, para isso, mais organização da categoria.

Programação

Por isso mesmo, estes temas são os destaques do Congresso Extraordinário/Enjai, que começam dia 7 de dezembro, com a conferência magna As contrarreformas trabalhista e previdenciária e seus impactos para categoria dos Jornalistas, a ser proferida pelo presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra), Guilherme Guimarães Feliciano.

Na tarde do dia 7 de dezembro, antes da abertura oficial dos eventos, serão realizados minicursos enfocando a Comunicação e a Estratégia em Tempos de Crise; o Jornalismo Sindical e os desafios das Novas Mídias e, ainda, Como Formalizar e Gerenciar as Atividades Financeiras dos Jornalistas em Assessoria de Imprensa.

No dia seguinte, pela manhã, o debate será em torno da reforma trabalhista com o senador Paulo Paim e o advogado da FENAJ, Claudismar Zupiroli. À tarde, entra em pauta a discussão sobre a reforma da Previdência: Seguridade Social em risco, com representante nacional da Associação dos Defensores Públicos (Anadep) e com a advogada capixaba especialista na área previdenciária, Maria Regina Uliana.

Os debates do dia 8 de dezembro serão encerrados com o tema A Precarização das Relações de Trabalho em Assessoria de Imprensa e Fraudes contra o Profissional Jornalista, com o vice-presidente da FENAJ, Guto Camargo, e com a jornalista e advogada nas áreas trabalhista e previdenciária, Graça Carvalho, que abordará também um recorte de gênero.

No sábado, 9 de dezembro, o presidente Nacional da CUT, Vagner Freitas, e a presidenta da FENAJ, Maria José Braga, vão abordar o tema A Organização Sindical dos Jornalistas na Conjuntura de Desregulamentação do Trabalho.

Na tarde de sábado será realizada a plenária dos jornalistas, com discussão e votação das posições dos jornalistas brasileiros e das propostas de ações a serem desenvolvidas pelos Sindicatos de Jornalistas e FENAJ. Os debates serão orientados por teses-guias enviadas pela Federação aos Sindicatos.

Jornalistas e estudantes de Jornalismo que quiserem participar do Congresso Extraordinário/Enjai devem fazer suas inscrições pelo site dos eventos (http://enjai.sindijornalistases.org.br/)

Também no site (http://enjai.sindijornalistases.org.br/) encontra-se a programação completa.