Femarh realiza entrega de mudas a produtores do município do Alto Alegre

Neste fim de semana a equipe da Femarh (Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos) realizou entrega de mudas nativas e frutíferas produzidas no Viveiro Agroflorestal Claudio Delai, aos produtores do município de Alto Alegre e vicinais.

Segundo o presidente da Femarh, Rogério Martins, foram entregues 890 mudas entre maracujá, cupuaçu, figueira branca e ipê rosa. “Nossa ideia na Fundação é ampliar esse projeto para os outros municípios, visando o apoio e o fortalecimento da agricultura familiar bem como contribuindo para a preservação ambiental no Estado”, disse.

A agricultora Deusimar Alves, da Vicinal São Sebastião, foi uma das contempladas com mudas de maracujá, o que segundo ela vai melhorar a renda com a venda do fruto quando começar a produzir.

“Muito boa à iniciativa do Governo do Estado, através da Femarh em disponibilizar estas mudas. Já tenho uma pequena produção na minha propriedade e pretendo melhorar a renda da minha família com a venda do fruto e a produção de polpa”, disse.

A agricultora Maria Reinalda também foi uma das contempladas. “Já trabalhamos com a comercialização de polpa de fruta, essas mudas só vão ampliar nosso pequeno negócio e melhorar a renda”, destacou.

Como parte das ações do projeto, a Femarh vai prestar apoio técnico aos pequenos produtores, com a realização de oficinas a fim de passar recomendações agronômicas aos agricultores, para o cultivo e condução correta das plantas.

Cíntia Schulze