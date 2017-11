Femarh realiza a 3° etapa do Qualiágua

A Divisão de Planejamento Hídrico da Femarh (Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos) realizou no decorrer da semana passada, entre os dias 7 e 11, a 3° etapa do Qualiágua, programa de estímulo da divulgação de dados da qualidade da água dos rios do Estado de Roraima. Segundo o presidente em exercício da Femarh Gilberto Uemura, esta é uma iniciativa da Agência Nacional de Águas e da Femarh que tem o objetivo de contribuir para a gestão sistemática dos recursos hídricos, através da divulgação de dados da qualidade das águas superficiais. As aferições são feitas quatro vezes por ano e nelas são coletados dados da condutividade elétrica da água, PH (potencial de Hidrogênio), oxigênio dissolvido (% de saturação), temperatura da água e do ar e turbidez (Relativos à transparência da água).

Esta etapa foi realizada com o novo veículo recebido do convênio entre a Agência Nacional de Águas e a Femarh, adaptado com equipamentos para o transporte da sonda multiparométricas de qualidade da água, barco tipo voadeira, motor de popa, coletes salva vidas e combustíveis. Este é o quarto veículo recebido do convênio estabelecido entre a Agência de Águas e a Femarh que tem o objetivo de contribuir para o fortalecimento e estruturação dos órgãos estaduais gestores de recursos hídricos e meio ambiente para que realizem o monitoramento sistemático das águas e deem publicidade aos dados gerados.

Segundo o analista ambiental Valdecir Costa, a metodologia empregada para a obtenção dos parâmetros é baseada em normas técnicas científicas reconhecidas e adotam procedimentos de controle e qualidade analítica necessária ao atendimento da confiabilidade dos dados coletados. Estas informações são catalogadas e enviadas para o banco de dados da Agência Nacional de Águas para controle e publicidade da qualidade da água de cada região.

Nesta etapa foram coletados os dados na balsa do Passarão no rio Uraricoera, Fazenda Capela, Rio Branco, Fazenda Paraíso, Tacutu, no ponto de deságua do rio Surumu no rio Tacutu, na ponde sobre o rio Branco, no distrito industrial, No rio Mucajaí, na sede do município de Caracaraí, rio Branco, e no rio Anauá, município de Rorainópolis.

Rubem Leite