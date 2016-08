Femarh e Coopercarne celebram Acordo de Cooperação Técnica

Na noite desta quinta-feira, 25, a Femarh (Fundação Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos), celebrou um Acordo de Cooperação Técnica com a Cooperativa Agropecuária de Roraima (Coopercarrne), que visa multiplicar os conhecimentos na área ambiental aos cooperativados e atender as propriedades rurais de alcance.

Durante a solenidade de abertura, o presidente da cooperativa agradeceu e falou da importância do acordo, que vai levar o conhecimento de forma itinerante.

O presidente da Femarh, Rogério Martins Campos, agradeceu a oportunidade e ressaltou que umas das prioridades do governo do estado, por intermédio da instituição é alavancar o setor produtivo, visando o crescimento econômico do Estado.

“Uma das prioridades da Fundação é sem dúvida o setor produtivo. Hoje a Femarh busca deixar de ser um entrave para o setor, passando a trabalhar para o setor em conjunto, visando o crescimento econômico do estado com responsabilidade ambiental, disse.

O presidente ressaltou ainda, a implantação do sistema de processos virtuais da Femarh, que vai trazer modernidade, agilidade e transparência no trâmite dos procedimentos.

“Estamos realizando treinamentos e acreditamos que até meados do mês de outubro o sistema já esteja em funcionamento, o que demonstra que a cada dia estamos trabalhando para ser uma instituição parceira do setor produtivo do estado em todos os seus segmentos”, destacou.

Dando continuidade ao evento, o chefe da Divisão de Prevenção e Monitoramento Ambiental da Femarh, Paulinho Fellipin, fez uma apresentação aos cooperados presentes, trazendo considerações sobre o Novo Código Florestal, peculiaridades das áreas do Estado, finalizando com uma explanação sobre o CAR (Cadastro Ambiental Rural), o registro público eletrônico das informações ambientais dos imóveis rurais.

“O cadastro visa promover a identificação e a integração das informações ambientais das propriedades e posses rurais, visando o planejamento ambiental, monitoramento, combate ao desmatamento e regularização ambiental”, destacou Paulinho Fellipin.

Acordo

O Acordo de Cooperação Técnica tem validade de dois anos. Tem como metas o desenvolvimento de mecanismos que garantam efetivo cumprimento da legislação ambiental vigente; Garantia e ampla adesão dos produtores rurais membros da Coopercarne; Monitorar as propriedades rurais, em regiões comum interesse entre as partes, com elaboração de diagnóstico atual do uso e ocupação do solo, da cobertura vegetal, identificando o remanescente florestal em cada propriedade e definição e adoção de melhores práticas ambientais voltadas ao processo de recuperação das áreas de preservação permanente degradadas, em regiões de comum interesse, seguindo o principio da minimização dos custos.

Cíntia Schulze