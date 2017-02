Femarh convoca consultores para atualização de cadastro

A Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos está convocando os consultores, incluídos na lista em anexo, com cadastro vencidos nesta Fundação para que, no prazo de noventa dias a partir da publicação desta convocação, de 13 de fevereiro de 2017, regularize a situação junto a Câmara de Assessoramento Técnico e Científico.

Portanto as análises, aquisição de materiais e equipamentos, contratação de serviços e projetos técnicos de controle ambiental, avaliações ambientais, auditorias ambientais periódicas destinadas a atividades potencialmente poluidoras só poderá ser feita por profissionais regularizados junto a Fundação.

Estes profissionais devem procuras a Coordenadora da Câmara de Assessoramento Técnico e Científico, Vitória Santos Araújo, entre 7:30 e 13:30, na Femarh para atualização cadastral. A Lista de consultores com dados vencidos pode ser consultado no site www.femarh.rr.gov.br.

Rubem Leite