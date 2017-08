Feirinha reúne artesanato e gastronomia na Orla Taumanan

Delícias regionais, artesanatos diversos e apresentações culturais, é o que propõe a Prefeitura de Boa Vista, por meio da Fundação de Educação,Turismo, Esporte e Cultura (Fetec), todos os finais de semana na Orla Taumanan. A Feirinha de Artesanato, que integra o Circuito Orla das Artes, retomou as atividades neste sábado, 12, e já tem programação fechada até o mês de novembro.

O retorno da Feirinha de Artesanato contou com a apresentação do espetáculo “Sem Medidas”, do grupo de dança JM JAZZ. No domingo, 13, quem comanda o som é o artista Walker Tavares, com voz e violão. Além disso, os visitantes podem apreciar a “Mostra Fotográfica 09 de Julho”, que neste período estará exposta no Prédio da Intendência.

Considerada uma tradição cultural no mundo inteiro, as feiras de artesanato marcam presença em todos os cantos do país. Segundo Alda Amorim, superintendente de Turismo da Fetec, as feirinhas são uma vitrine da regionalidade e apresentam as características especificas de cada lugar. “Aqui, buscamos reunir o que cada um desses artesãos produz de melhor para expor ao público”, destacou.

Semanalmente, 11 barracas dividirão o espaço próximo a Intendência, das 18h até as 21h30. As inscrições dos artesãos para participar do circuito são feitas na Fetec e, após o cadastro, semanalmente será feito um sorteio para saber quais deles estarão na programação do final de semana, fazendo um rodízio, para que todos tenham oportunidade de participar.

“O artesanato é uma das marcas registradas da arte e cultura de um povo e pode ser refletida em diversos produtos, além disso, é um setor da economia cujo crescimento possui alto potencial de geração de trabalho, renda e desenvolvimento turístico”, frisou Alda Amorim.

Richele Richiel, de 29 anos, trabalha com bijuterias artesanais e bonecas de pano desde muito jovem, e passou seu ensinamento para a irmã e a sobrinha, com quem divide espaço em uma barraca na Feirinha. “Atualmente não vendemos nossos produtos em outro lugar, apenas na feirinha. Aqui encontramos toda a estrutura necessária para comercializar o que produzimos, além de estarmos em um dos pontos mais bonitos da cidade”, disse.

Joyce Ramão, 51 anos, dedica os seus finais de semana a um dos seus maiores prazeres na vida: cozinhar. Com um trabalho formal de segunda a sexta, encontrou na Feirinha da Orla a oportunidade de vender os quitutes que são sucesso entre familiares e amigos. A barraca de Joyce tem cachorro quente, pizza, crepes, bolo e uma variedade de bebidas. “Fico muito feliz com o retorno da feirinha, pois é aqui que muitos cozinheiros e artesãos têm a oportunidade de mostrar seus trabalhos. A cidade está cheia de pessoas talentosas e que precisam de espaço”, garantiu.

Diferencial

As feirinhas dão oportunidade ao consumidor de encontrar produtos que talvez nunca encontrasse em grandes centros comerciais. Além da vantagem de estar pagando por um artigo personalizado sem o risco de uma produção industrial em grande escala.

Na feirinha, além da comercialização do artesanato regional, haverá também a venda de pratos típicos da nossa culinária, a realização de oficinas de artesanato que estimulam práticas sustentáveis aliando artesanato à conscientização ambiental, e ainda show cultural com artistas locais. Conforme as datas comemorativas serão realizadas atividades relacionadas ao tema.

Jéssica Costa