Feirão do Desapego será realizado neste sábado

Uma grande feira será realizada neste sábado, 11, com produtos novos e seminovos, vendidos a preços promocionais no primeiro Feirão do Desapego, oferecido pela igreja Batista Monte Sinai, localizada no bairro dos Estados.

Serão vendidos produtos seminovos nas áreas de decoração, esporte, cozinha, beleza e outros itens. A finalidade é arrecadar recursos para a construção do novo templo.

No decorrer do Feirão as pessoas podem desfrutar de um delicioso cardápio de massas, na Noite Italiana e também da exposição de produtos artesanais, na feirinha do artesanato.

Serviço

Evento: Feirão do Desapego

Data: Sábado – 11.11.2017

Horário: 10h às 22h

Local: Igreja Batista Monte Sinai – Rua Acre, 838, Estados.