Feirantes participam de cursos de higiene e manipulação de alimentos

Os cursos de higiene e manipulação de alimentos, ofertados aos feirantes da Feira do Produtor pela Seapa (Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento) em parceira com o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) continuam. Desde que foi iniciada a ação, em novembro do ano passado, autônomos de diferentes setores já receberam a capacitação. Esta semana serão contemplados aqueles que comercializam goma e farinha.

“A ação busca alertar os feirantes quanto às boas práticas de higiene. A Seapa trabalha pra manter o espaço limpo e estes cursos servem como um apoio, uma sensibilização para que todos entendam que o esforço deve ser coletivo. Já passaram por estas aulas os feirantes do setor atacadista, varejista, açougue, peixes, verduras, poupas, lanchonetes e restaurantes”, afirmou o administrador da Feira do Produtor, Nadson Velasco.

A consultora do Sebrae e responsável por ministrar as aulas, Liziane Wollmann, informou que os cursos são ofertados de forma gratuita. “Para atender todos os autônomos, dividimos a Feira em setores como açougues, hortifrúti, farinha, entre outros. O curso tem uma carga-horária de 20 horas, divididas em quatro dias, das 14h às 17h. Iniciamos as aulas teóricas sempre na terça-feira e encerramos na sexta com uma prática”, explicou.

Nas aulas são destacadas todas as normas de higiene e como fazer para cumpri-las. “A parte teórica compreende orientações para manipulação de alimentos, como noções de micro-organismos, higiene pessoal e do local, possibilidade de contaminação dos alimentos e como evitá-la, doenças vinculadas aos alimentos, cuidados com os resíduos produzidos e como descartá-los corretamente, higienização das mãos”, detalhou a consultora.

Para Sérgio Carpanini, autônomo que atua na Feira com a comercialização de produtos naturais, o curso é de extrema importância. “É sempre bom estar atualizado das normas e regras para o nosso setor. A partir de agora podemos ofertar um serviço diferenciado para os nossos clientes”, declarou.

Melhorias

O Governo do Estado, por meio da Seapa tem intensificado o esforço para o bom funcionamento da Feira do Produtor. Além da reforma setorial, iniciada no final do mês de dezembro, o local vem recebendo diversas melhorias que vão desde a limpeza periódica a coleta de lixo diária.

“Além de tudo isso também é realizada periodicamente limpeza na rede de esgoto para impedir o extravasamento. Os feirantes também recebem orientações quanto ao que deve ser despejado para impedir futuros problemas”, complementou Velasco.

Isaque Santiago