Feira reúne trabalhos voltados à ciência e tecnologia

Promover a educação por meio do incentivo à pesquisa com inovação e apresentar novas soluções tecnológicas para diversos setores é o que o Governo do Estado apresenta no primeiro Encontro de Ciência, tecnologia, inovação e agronegócio juntamente com a XXV Feira Estadual de Ciência de Roraima (Fecirr).

A ação é realizada pelo Iact (Instituto de Amparo à Ciência, Tecnologia e Inovação de Roraima) em parceria com Uerr (Universidade Estadual de Roraima) e Seed (Secretaria Estadual de Educação e Desporto) e encerra nesta quinta-feira, dia 7, no Roraima Garden Shopping.

O tema trabalhado este ano é: “A matemática está em tudo” e está relacionado à Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT). Mais de 500 alunos de 48 Escolas Estaduais da Capital e o Interior em Roraima nos ensinos Fundamental, Médio e EJA (Educação de Jovens e Adultos), participam desta edição da feira com projetos desenvolvidos em sala de aula. Cada projeto apresentado é avaliado pela comissão julgadora que irá premiar os melhores trabalhos apresentados.

A estudante do Ensino Médio, Amanda Carolina, da Escola Militar Professor Derly Vieira Borges, desenvolveu uma solução para o descarte do lixo, através da reutilização dos resíduos orgânicos da escola e da comunidade, para produzir energia elétrica, com a experiência vivenciada na escola em transformar o lixo em gás de cozinha.

Para a estudante a Feira é muito importante para interação entre as escolas e o estímulo do estudo das ciências. “O Estado está conseguindo promover o progresso com a educação”, enfatizou.

As pesquisas sobre a migração é um dos temas mais abordados durante a Feira, a estudante Raianne Dias da Escola Estadual Jesus Nazareno realizou com seus colegas de sala um levantamento quantitativo da mão de obra Venezuela em Roraima. “Fizemos todo um trabalho de pesquisa de campo referente ao assunto, e aprendemos uma forma melhor com a pesquisa.”

Para o secretário Estadual de Educação e Desporto, José Gomes, a Feira é uma oportunidade de mostrar o potencial de cada escola, com ideias e projetos inovadores podendo transformar o mundo.

Mais tecnologia

Esta é a primeira edição do ECTIA/RR, que se destina a apresentar as políticas de ciência, Tecnologia e Inovação do Estado. Segundo o presidente do Iact, Marcelo Nunes, a feira reuniu diversas instituições de ensino pesquisa e extensão, com o intuito de apresentar novas tecnologias e soluções para o estado de modo especial para o setor produtivo, o agronegócio. “Durante o evento também será lançado o Programa Roraima Conectado, que levará internet banda larga para diversas regiões do Estado, incluindo a região do baixo Rio Branco”, disse.

O evento conta com emenda parlamentar do deputado Estadual Brito Bezerra na ordem de R$ 600 mil. Para amostra de resultados a Feira conta com os stands em exposição das empresas: Donsol, Cerâmica SB, Indústria Vitória, Sorveteria Dois9, Peixaria Teles, Fazenda Sumaúma, Amazomel, Paçoca do Pilão, EletroWatts, Casa da Roça, Economia Solidária, Saci, Mel Fonseca, Grameira Tanzânia, Chocobom chocolates da Amazônia e instituições parceiras: Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), IFRR (Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia), Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), Seplan (Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento), UFRR (Univer sidade Federal de Roraima) e Aderr (Agência de Desenvolvimento Agropecuário de Roraima).

Jéssica Cruz