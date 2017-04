Feira Interativa encerrará programação alusiva ao Dia Nacional da Libras

Para marcar o encerramento da programação alusiva ao Dia Nacional da Libras, comemorado no último dia 24, o Núcleo de Atendimento a Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas (Napne) realizará, nesta quinta-feira, a partir das 9 horas, no hall do Departamento de Apoio Pedagógico do Campus Boa Vista (Dape-CBV), a abertura da Feira Informativa sobre a Língua Brasileira de Sinais (Libras).

Durante a abertura, a coordenadora do Napne, professora Anazita Lopes de Viana Miranda, apresentará a música Emoções, de Roberto Carlos, em Libras. Logo após, na Praça das Iguanas, os acadêmicos do curso superior de Licenciatura em Educação Física farão exercícios de alongamento. “Essa atividade visa prevenir o surgimento de dores musculares e articulares nas pessoas surdas, pois, com os movimentos constantes realizados com os braços e mãos, muitos relatam fortes dores e até sequelas”, explicou Anazita.

Feira Interativa

Dando continuação ao evento, após a solenidade de abertura, haverá exposição de trabalhos em três locais: em frente ao Dape, em frente à biblioteca e em frente ao restaurante, nos turnos matutino, vespertino e noturno. Os trabalhos envolvem temas correlatos, como deficiência auditiva, atividades adaptadas ao aluno surdo, letramento da pessoa surda, desenvolvidos por egressos de cursos de Libras, por acadêmicos dos cursos superiores e por professores do IFRR.

Parcerias

Dadas as diversas atividades em prol da melhoria da qualidade de vida das pessoas surdas realizadas, no âmbito estadual, pelo Napne em parceria com a Associação de Surdos de Roraima, também estará presente na feira interativa o presidente da associação, Fábio Thiago Maia Silva.

O IFRR, por meio do Napne, tem firmado parcerias e participado ativamente das discussões acerca das políticas de inclusão, seja no âmbito do ensino, da saúde, seja na área social.

Na tarde desta terça-feira, a professora Anazita representou o IFRR na sessão que tratou sobre a criação do Conselho Estadual das Pessoas com Deficiência, quando fez a tradução para cerca de 50 surdos que participaram do debate.

Programação alusiva

No dia 24, foram realizadas ações de acolhimento no horário de entrada dos alunos e dos funcionários, nos três turnos de aula. Ainda como parte do acolhimento, nos períodos matutino e noturno, a equipe do Napne passou nas salas de aula onde estudam alunos surdos [existem quatro no Campus Boa Vista (CBV) e um no Campus Boa Vista Zona Oeste (CBVZO)], para ensinar o alfabeto em Libras, os principais comprimentos e saudações nessa língua, além de esclarecer dúvidas.

Virginia Albuquerque