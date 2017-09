Feira do Vila Jardim já movimentou mais de R$ 560 mil

Situada em um dos maiores conjuntos habitacionais de Boa Vista, a Feira Livre do Vila Jardim, estabelecida na localidade no mês de fevereiro pela Seapa (Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento), movimenta todos os meses pouco mais de R$ 94 mil.

Desde o início dos trabalhos na localidade, juntos, os 140 feirantes já movimentaram mais de mais de R$ 560 mil. A iniciativa tem gerado renda extra que auxilia no orçamento familiar de quem trabalha no local.

O produtor rural Milhamar da Silva Lima trabalha na Feira desde o primeiro dia de funcionamento. Em um lote no município de São Luiz ele produz farinha e queijo coalho e vê o espaço para comercialização como uma oportunidade de garantir uma renda extra. “Eu já trabalhava com a venda dos meus produtos há muitos anos, inclusive em outras feiras. Quando soube que iria abrir essa feira e que ela funcionaria apenas uma vez na semana não perdi tempo e vim para cá”, declarou.

Trabalhando há mais de 15 anos como feirante, Alessandra da Silva, também atua na Feira Livre do Vila Jardim desde fevereiro. “Também trabalho em outras feiras, mas as coisas não estão fáceis financeiramente, então quando surgiu a oportunidade eu aproveitei. Não tenho do que reclamar, minhas vendas são boas e já tenho os meus clientes, gente que vem até de outros bairros, não apenas moradores do Cidade Satélite”, disse.

Já a autônoma Elineude de Sousa Lima engrossava as estatísticas do desemprego antes da Feira do Vila Jardim. Ela soube da iniciativa por meio de um amigo feirante que havia conseguido um espaço no local. “Quando ele me falou eu tive a ideia de fazer doce de leite, banana e mamão para vender. Estava precisando de uma renda, pois estava desempregada e o único dinheiro que entrava em casa era da venda de din-din do meu marido”, lembrou.

Esperançosa, Elineude afirmou que a Feira Livre do Vila Jardim mudou a vida dela. “No começo eu pagava um frete pra trazer os potes de doce pra cá. Eu tinha uma carroça, mas não tinha um veículo pra encaixar ela. Com o dinheiro das minhas vendas eu comprei uma moto e hoje eu mesma trago tudo pra cá e não gasto mais com frete”, afirmou.

O diretor do Deac (Departamento de Abastecimento e Comercialização) da Seapa, Ismael Dias, informou que a Feira Livre do Vila Jardim foi idealizada com base em demanda da população na localidade. “Os moradores do Cidade Satélite e dos conjuntos habitacionais ali existentes reclamavam da falta de uma feira na região, pois tinham que se deslocar a outros bairros pra isso”, explicou.

Ele ressaltou que além de uma opção para os moradores do bairro, a Feira é uma grande geradora de renda. “Hoje, muitas famílias tiram o sustento das famílias do trabalho na Feira. Essa também era uma de nossas missões quando decidimos abrir este ponto de comercialização. É muito bom poder proporcionar isso”, concluiu.

Isaque Santiago