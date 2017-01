Feira do Produtor: primeira etapa da reforma será entregue em até 60 dias

A primeira etapa da reforma setorial da Feira do Produtor segue com obras adiantadas. A reestruturação do galpão das bananas, o primeiro espaço contemplado, termina em um prazo de até 60 dias. O trabalho foi dividido em etapas para garantir o funcionamento da feira, permitindo que os mais de 500 feirantes não fossem prejudicados com o fechamento.

Os trabalhos foram iniciados no dia 12 de dezembro. Está é a primeira grande reforma no local, inaugurado no final da década de 80. O galpão das bananas foi o primeiro a receber a reforma, pois era o que apresentava situação mais crítica. Ao todo, foram investidos R$ 161 mil nesta etapa.

O secretário adjunto da Seapa (Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento), Wolney Costa, destacou que ao término da obra, os feirantes que ali atuavam retornam para o local. “A vantagem da reforma setorial é justamente esta. Não precisamos fechar a feira. Eles foram redistribuídos em outros espaços dentro da própria feira, garantindo assim o sustento de suas famílias”, explicou.

Ele informou ainda que o próximo setor a passar pela reforma será o de carnes e peixes. “Assim como aconteceu com os feirantes que vendem banana, aqueles que trabalham nos açougues e peixarias serão realocados durante a reforma. Iremos abrir o processo licitatório assim que entregarmos a primeira etapa”, pontuou.

Limpeza

Além da reforma, a Seapa, pasta responsável pela Feira do Produtor, também tem promovido outras melhorias. A primeira delas é a coleta diária de lixo. “Temos alguns containers espalhados pela feira. No final do dia a empresa responsável vem e recolhe tudo. Todo esse trabalho é feito em parceria com os feirantes, que têm se esforçado para manter o local limpo”, disse Costa.

Rede de esgoto

Outro problema sanado pela atual gestão foi o vazamento de esgoto na porta da feira. Toda semana a Caer (Companhia de Águas e Esgoto de Roraima) faz manutenção na rede para evitar extravasamentos. Também é realizado um trabalho de conscientização com os feirantes e comerciantes do lado externo da feira, que dividem a mesma rede de esgoto, para que não sejam jogados restos de animais e alimentos na tubulação.

Capacitações

Os feirantes também contam com cursos ofertados em parceria com o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) sobre boas práticas de higiene e manipulação de alimentos. “Essas capacitações começaram ainda no mês de novembro e seguem até hoje. Os primeiros a participar foram os que atuam nas lanchonetes e restaurantes. As aulas seguem até que todos os segmentos que atuam na feira tenham sido atendidos”, esclareceu o secretário adjunto.

Isaque Santiago