Feira de Talentos e Negócios dos servidores do TJRR reúne centenas de pessoas

A 5ª Edição da Feira de Talentos e Negócios dos servidores do TJRR reuniu centenas de pessoas no estaciomento do Fórum Criminal, no último sábado, 28, das 9h às 17h.

Stands foram montados para os servidores e dependentes exporem seus produtos, entre comidas, roupas, artesanatos, produtos de beleza etc..

Francisca de Souza Lima, esposa de um servidor do TJRR, disse que essa foi a primeira vez que participou do evento vendendo bolos e falou da oportunidade.

“A feira é muito boa, pois é um momento em que pudemos vender nossos produtos e tirar uma renda extra. Eu estou gostando muito e pretendo vir outras vezes”.

O diretor do Fórum Criminal, juiz Breno Coutinho, parabenizou todos envolvidos na organização da Feira.

“O Tribunal e todos os parcerios estão de parabé ira. Os servidores cobram a realização. Essa é uma oportunidade de mostrarmos um outro lado do trabalho, não só o nosso dia a dia”, destacou o magistrado ao lembrar que a intenção é também fazer uma comunicação com a comunidade que vive ao entorno do Fórum Criminal.

“As pessoas que vêm ao Fórum Criminal são para tratar de problemas de ordem criminal e a ideia dos organizadores é integrar essas pessoas oferecendo vários serviços”.

A presidente do TJRR, desembargadora Elaine Bianchi participou a primeira vez da feira e disse que ficou muito surpresa e contente com o que viu.

“Essa é a primeira vez que estou participando da feira como presidente do TJRR. Ainda não tinha vindo e me encantei em ver a quantidade parceiros que estão presentes e felizes em estar aqui com o Poder Judiciário, mostrando seu trabalho e prestando seu serviço como voluntário, num sábado de descanço”.

Este ano foram realizadas 400 consultas médicas e 80 atendimentos odontológicos, segundo a organização número que superou a expectativa. Para a presidente, a união de esforços foi fundamental para o sucesso da feira. “Para o Poder Judiciário essa solidariedade é muito importante, pois nós queremos a sociedade integrada, não apenas como parte nos processos, mas que elas enxerguem o Judiciário como parceiro. Nossa missão é a paz social”, finalizou.

As atividades contaram com a colaboração de vários parceiros: Sebrae, Sesi, Sitjurr, Bombeiros, Sesau, Secretaria de Segurança Pública, Grupo Parima, Cathedral, Secretaria Municipal de Trânsito, Codesaima, Instituto Federal de Roraima, Polícia Militar, Lions Clube e seu Cuca Lanches.