Feira de Ciências: 31 projetos elaborados por alunos da Escola do Sesi estarão em exposição

Sustentabilidade e Alimentação Saudável. Este é o tema da Feira de Ciências 2016 do Centro de Educação do Trabalhador João de Mendonça Furtado (CET/Sesi), que acontecerá neste sábado, 16, das 9h às 11h30, na quadra de poliesportiva da escola, localizada na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, 3710 – Aeroporto.

O evento está sendo desenvolvido com cerca de 580 alunos do Maternal ao 9º Ano, com faixa etária entre 3 a 14 anos, os quais apresentarão os 31 projetos expostos durante o evento que será aberto para os pais e a comunidade em geral.

A Feira de Ciências está sendo preparada em vários momentos que contribuem para o fortalecimento de um dos pilares da educação que é aprender fazendo. Para aprimorar os conhecimentos sobre os tipos de trabalhos que serão apresentados durante a Feira, os alunos estão sendo estimulados a fazerem pesquisa de campo e visitas técnicas a fim de terem base científica sobre os projetos.

Para isto, foi elaborado o cronograma de visitas que tiveram início no dia 31 de março, com os alunos do 9º Ano no Centro de Recuperação Nutricional Infantil (Cernutri) da Prefeitura de Boa Vista. O projeto da Turma está voltado para a utilização de sementes, cascas, talos, frutas e legumes para o tratamento de crianças desnutridas. Eles aprenderam na prática a importância da alimentação saudável e rica em nutrientes.

No dia 1 de abril, os alunos do 7º Ano B, do Projeto sobre reaproveitamento de cascas e talos de legumes e frutas visitaram o Espaço do Cozinha Brasil, localizado na Sede Administrativa do SESI, onde preparam algumas receitas como bolo de casca de banana e suco de abóbora com maracujá.

Dia 05 de abril, a turma do 8º Ano B, foi para Universidade Federal de Roraima (Campus Cauamé) para saberem mais detalhes de como agregar valor ao projeto da Turma sobre reaproveitamento da água da chuva para a irrigação para gotejamento.

No dia 13 de abril, foi a vez dos alunos do 6º Ano A e do 8º Ano A, visitarem a Companhia de Águas e Esgotos de Roraima (Caer). Os projetos as duas turmas são voltados para o reaproveitamento de óleo de cozinha na fabricação de detergente e sabão em barra. A fabricação do detergente será no dia 14/04/16 na Escola do Sesi, a partir das 14h.

Para as coordenadoras pedagógicas, Samantha Alencar e Marcilene Morais todos os projetos embasados em pesquisas bibliográficas, pesquisa em campo e visita técnica, são evidências da promoção do desenvolvimento criativo e da capacidade investigativa dos alunos na busca do conhecimento. “A nossa expectativa para o evento é que os alunos consigam transmitir o que aprenderam e principalmente a importância de cada projeto, sendo multiplicadores de conhecimento para os visitantes da Feira”.

Conheça os 31 projetos que estarão expostos durante a Feira de Ciências 2016.

Turma | Tema do Projeto

MATERNAL-A

– Refresco da casca de mamão com casca de laranja

MATERNAL-B

– Suco da casca do abacaxi

1º PERÍODO-A

– Doce da casca de abóbora

1º PERÍODO-B

– Doce com casca de melancia

2º PERÍODO-A

– Farofa rica

2º PERÍODO-B

– Reaproveitamento da casca da banana e seu valor nutritivo

1° ANO-A

– Coleta seletiva e reciclagem

1° ANO-B

– Impacto ambiental no consumo excessivo de papel

2° ANO-A

– Alimentos industrializados

2° ANO-B

– Impactos ambientais causados pelos lacres da lata de refrigerante.

3° ANO-A

– Sucos medicinais sustentáveis

3° ANO-B

– Reaproveitamento das frutas e seu valor nutritivo

4° ANO-A

– Embalagens e armazenamentos sustentáveis

4° ANO-B

– Alimentação saudável na rotina escolar

5° ANO-A

– Os alimentos medicinais e o descarte correto dos medicamentos industrializados

5° ANO–B

– Compostagem doméstica na garrafa pet

6º ANO- A

– Reutilização do óleo de cozinha para fabricação de detergente

6º ANO- B

– Energia eólica para os municípios de Roraima

7º ANO- A

– Alimentação saudável de forma criativa

7º ANO- B

– Reaproveitamento de cascas e talos de legumes e frutas

8º ANO- A

– Reaproveitamento do óleo de cozinha

8º ANO- B

– Reaproveitamento de água de chuva para irrigação para gotejamento

9º ANO- A

– Alimentos orgânicos: Uma alternativa para qualidade de vida e sustentabilidade ambiental

9º ANO- B

– Utilização de sementes de frutas e legumes para tratamento de crianças desnutridas

ARTE / MATUTINO- Educação Infantil

– Reutilizando embalagens/instrumentos musicais.

ARTE/ VESPERTINO Ensino Fundamental I

– O consumo excessivo de garrafas pet´s e seu impacto na natureza

EDUCAÇÃO FÍSICA/ MATUTINO- Ensino Fundamental I

– Mobilidade ativa Combate à poluição do ar.

EDUCAÇÃO FÍSICA/ VESPERTINO): Ensino Fundamental I

– Pirâmide alimentar regional.

EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA / VESPERTINO Educação Infantil e Fundamental I

– O melhor uso da água condensada das centrais de ar da escola SESI.

ESPANHOL / MATUTINO Educação Infantil e Fundamental I

– Adubo orgânico para orquídeas.

ESPANHOL / VESPERTINO Ensino Fundamental I

– Huerto doméstico com vasillos aprovechable (Uso doméstico de embalagens reaproveitáveis)